Gas en crisis: Municipalidad de Lima anunció que acatará PARCIALMENTE medidas del Gobierno

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Frente a la crisis por desabastecimiento de gas natural, el Gobierno ha dispuesto medidas de reducción drástica de su consumo y desplazamientos. Sin embargo, la Municipalidad de Lima anunció que las acatará parcialmente, a fin de garantizar los servicios esenciales para la capital.

La gestión de José María Balcázar anunció recientemente medidas adicionales para asegurar el racionamiento del gas, como la disposición de teletrabajo y clases virtuales por una semana. Ello mientras se repara el ducto de Camisea y, posteriormente, se restablezca el servicio.

Además, se ha establecido como prioridad de suministro a los hogares, negocios que dependan del gas y, en segundo lugar, establecimientos de venta al público de GNV, como los grifos.

Sin embargo, la MML emitió un comunicado haciendo de conocimiendo público que, si bien comprenden la actual crisis energética y respetan las disposiciones, solo las adoptarán de manera parcial por decisión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

"Seguiremos brindando los servicios esenciales para la ciudad de Lima, por ello, garantizamos el funcionamiento de las áreas de seguridad ciudadana, fiscalización y control, limpieza pública, ordenamiento del tránsito, mantenimiento de vías y atención en salud", se lee en el escrito.

Además, la comuna limeña anunció que los procedimientos administrativos "continuarán su curso regular".

Ejecutivo exhorta a población a contribuir la superación de crisis

La premier Denisse Miralles señaló que estas decisiones buscan garantizar que el combustible disponible sea destinado, principalmente, a los hogares, a negocios que dependen del servicio y a establecimientos de venta de GNV.

"Estamos siendo responsables y preventivos", indicó la presidenta del Consejo de Ministros.

Esta medida se publicó este jueves 5 de marzo, tras la declaratoria de emergencia del suministro de gas natural mediante los sistemas de producción, transporte de hidrocarburos y distribución por red de ductos, establecida del 1 al 14 de marzo luego de la fuga en un ducto de la empresa TGP en Cusco.

Por su parte, el MTPE exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo en sus empresas "para garantizar la continuidad de los servicios", conforme a la Ley del Teletrabajo y su Reglamento.

Precisó que, en caso no se permita aplicar esta modalidad "por la naturaleza de las actividades" de la compañía, el empleador otorgue vacaciones pendientes de goce o vacaciones adelantadas.

Ante las disposiciones de reducción drástica de consumo de gas y desplazamientos, la MML solo las acatará de manera parcial para dar continuidad a servicios esenciales.