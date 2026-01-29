José Jerí se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en Palacio de Gobierno

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo una relación oficial con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante la mañana de este 28 de enero.

Entre parte de los puntos abordados se encuentran la interconexión de Brasil con el Océano Pacífico por el puerto de Chancay. Recientemente, el país encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva asumió la embajada de México en Perú, lugar donde reside la expremier Betssy Chávez.

Jerí se reunió con canciller de Brasil

El jefe de Estado se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, durante la mañana de este jueves 29 de enero en la sede de Palacio de Gobierno.

En el encuentro participó el canciller Hugo de Zela, quien afirmó que la visita de su homólogo confirma la voluntad de profundizar la relación bilateral entre ambos países,

La cuenta oficial de Presidencia informó que en el diálogo sostenido entre ambas autoridades se discutieron sobre la interconexión de Brasil con el Océano Pacífico por el puerto de Chancay, terminal portuario de alta capacidad.

Entre otros de los temas también se abordó la importancia de renovar la Alianza Estratégica de 2003 firmada por ambos países. Ello, con el fin de adecuarla a los nuevos desafíos regionales y globales.

El canciller brasileño llegó al país al cumplir con una visita oficial. El ministro Hugo de Zela indicó que las negociaciones discutidas terminarán por acordarse en una próxima visita que este realizará a Brasil.

Brasil asume representación diplomática de México en Perú

Desde el pasado sábado 24 de enero, la sede diplomática de México en Lima lució la bandera brasileña, hecho que fue confirmado por la propia Cancillería dando cuenta que se trataba de una "transferencia de responsabilidades diplomáticas".

Tal procedimiento se habría realizado previamente en coordinación con el Perú, en cumplimiento de los protocolos internacionales. "Brasil se ha hecho cargo de la sede diplomática luego de las coordinaciones respectivas con Perú", se indicó.

Ello, luego de que se rompieran las relaciones diplomáticas entre ambos países. Con ello, México tiene el derecho a solicitar a un tercer país la administración de sus asuntos diplomáticos.

Tras tal movimiento diplomático, el Canciller refirió que tal decisión no afecta la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, la cual permanece en tal embajada desde noviembre del 2025.

