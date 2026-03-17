Reniec amplia horario hasta las 7:45 p.m. para trámites de DNI: Conoce las sedes AQUÍ

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que cuatro agencias tendrán el horario extendido hasta las 7:45 p.m. con el fin de atender las demandas en trámites relacionados al DNI por la cercanía a las Elecciones Generales 2026. Conoce las sedes elegidas aquí.

Reniec amplia en cuatro sedes hasta las 7:45 p.m.

Las largas colas registradas en las sedes de esta entidad, dieron cuenta de una problemática a tratar previo a las votaciones de abril: un gran aumento de ciudadanos que acuden sin obtener la debida atención.

Por ello, con el fin de facilitar la tramitación relacionada al DNI, Reniec anunció que ampliará el horario de atención al público en cuatro agencias de Lima. La medida que se ampliará hasta el viernes 10 de abril, fecha cercana a los próximos comicios.

Así, las cuatro agencias brindarán el servicio de atención al usuario durante 12 horas, desde las 7:45 a. m. a 7:45 p. m. Las sedes seleccionadas responden por la alta afluencia de usuarios, las cuales son:

Sede Independencia: Ubicada en la calle Los Andes Nº 486 Urb. Industrial Panamericana Norte)

Sede Miraflores: Ubicada en la Av. Ernesto Diez Canseco N° 230)

Sede San Borja: Ubicada en la Av. San Luis N° 1673 Urb. Jacaranda II)

Sede Chosica: Ubicada en el Jr. Chucuito Nº 248).

La entidad indicó que la alta concurrencia se da por la realización de trámites como la demanda para obtener el DNI (electrónico, renovación y duplicado). También indican que es por la cercanía por los dos procesos electorales: las Elecciones Generales 2026, el 12 de abril, y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el 4 de octubre.

¿Cómo realizar trámites desde la virtualidad?

Reniec busca que más ciudadanos se animen a realizar diversos trámites desde la virtualidad, sobre todo, por la característica de este contexto. Conoce aquí como puedes obtener el DNI 3.0 el cual luego tendrías que recoger presencialmente.