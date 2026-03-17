San Juan de Miraflores: tres fallecidos dejó ataque armado contra combi de 'Los Rojitos'

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ataque armado registrado la tarde de este martes en San Juan de Miraflores dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas el chofer de una combi. El hecho ocurrió alrededor de las 6:20 pm. en la avenida Miguel Iglesias.

La unidad, perteneciente a la empresa conocida como "Los Rojitos", cubría la ruta en sentido desde el Hospital María Auxiliadora hacia Villa El Salvador cuando fue interceptada por sujetos armados. Los atacantes dispararon directamente contra el vehículo, provocando la muerte inmediata del conductor y de dos pasajeros.

Según informaron sus compañeros, el chofer, de apenas 20 años, era hijo del propietario de la combi y también se encontraba estudiando. Su muerte ha generado conmoción entre familiares y colegas del rubro del transporte. Uno de los pasajeros fallecidos se encontraba en el asiento de copiloto al momento del ataque.

Víctimas y sobrevivientes

Además de los tres fallecidos, se conoció que la cobradora de la unidad logró sobrevivir al atentado. Testigos indicaron que el ataque fue rápido y directo, lo que no dio tiempo a que los ocupantes pudieran reaccionar o ponerse a salvo.

La escena quedó marcada por impactos de bala en la carrocería del vehículo, mientras los agentes llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. El tránsito en la avenida Miguel Iglesias se vio afectado por varias horas debido a las diligencias. Sin embargo, los efectivos impidieron que otros conductores transporten al chofer hacia un centro médico.

El ataque estaría vinculado a posibles actos de extorsión contra empresas de transporte que operan en la zona. Sin embargo, esta hipótesis aún se encuentra en proceso de verificación.

🚨 #LOÚLTIMO #URGENTE | Combi de los "rojitos" ha sido b4leada en la Av. Miguel Iglesias en SJM. Hay tres her1d0s: Chofer y dos pasajeros. Estado crítico. https://t.co/CqpGRtuQlO pic.twitter.com/tNBNUndS24 — Roger García (@RogerAderly) March 18, 2026

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado un operativo para identificar a los responsables del crimen. Se vienen revisando cámaras de seguridad cercanas, que detectaron que el presunto asesino vestía un pantalón gris una gorra blanca y una polera negra.

Este nuevo caso de violencia se suma a una serie de ataques registrados en distritos de Lima Sur, donde empresas de transporte han sido blanco de amenazas y atentados. La inseguridad en rutas de transporte público sigue siendo una preocupación constante para conductores y usuarios.

Familiares de las víctimas exigen justicia y mayor presencia policial en la zona, mientras se espera que en las próximas horas se obtengan avances en la identificación de los responsables.

En conclusión, el ataque a la combi en San Juan de Miraflores, ocurrido en la avenida Miguel Iglesias, deja en evidencia el incremento de la violencia en el transporte público, con tres muertos en un nuevo caso que vuelve a poner en agenda la inseguridad en Lima Sur.