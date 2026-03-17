MEF y MINEM aclaran financiamiento a Petroperú: "Gobierno no destinará recursos de todos los peruanos"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitieron un comunicado ante el reciente anuncio de un financiamiento momentáneo hacia Petroperú. Así, indicaron que el Gobierno no destinará recursos "de todos los peruanos" para cubrir las deudas de la empresa estatal.

MEF y Minem sobre Petroperú

Este martes 17 de marzo se reunió la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú, entre los que se encuentra el MEF y Minem, junto con el presidente de la empresa estatal, Edgar Zamalloa, ProInversión y el representante de uno de los sindicatos.

Tras el encuentro, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció un "financiamiento momentáneo" que ha sido calificado como una "nueva inyección de capital de recursos públicos". Por ello, en esta reciente aclaración indican que "no se destinará recursos de todos los peruanos" para cubrir las deudas. Así, marca distancia de que se repitan "esquemas de apoyo" proporcionados en anteriores años.

Por ello, los ministerios precisan que lo que se está haciendo es evaluar una "línea de financiamiento de endeudamiento externo" con la cual se buscará cubrir la liquidez. Es con este dinero que se avanzará en la reorganización del Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

"Esta alternativa será evaluada bajo estrictos criterios técnicos, considerando su costo, plazo, condiciones de pago y sostenibilidad, sin afectar el equilibrio fiscal ni el gasto público", se lee en el documento.

#COMUNICADO | El Ministerio de Economía y Finanzas y el @MinemPeru informan lo siguiente: pic.twitter.com/46g5X9mmrA — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) March 17, 2026

Desde la medida de urgencia presentada en vísperas de Año Nuevo del 2025 por el gobierno de José Jerí, el MEF y MINEM indican que, al día de hoy, existen medidas para "ordenar la empresa, fortalecer su sostenibilidad y recuperar la confianza del mercado", precisa el escrito.

Además, indican que se "ha generado interés de entidades financieras" que servirían para encaminar las sostenibilidad financiera de esta empresa estatal.

Se reafirman en la no privatización

Al finalizar el comunicado indican que tanto el MEF como el MINEM se reafirman en no privatizar a Petroperú pues el Gobierno considera a esta como una pieza "estratégica" la cual viene siendo "reorganizada" bajo la conducción de ProInversión.

De la misma forma, el ministro Alfaro descartó que las medidas del Ejecutivo busquen poner en venta a esta empresa petrolera peruana. "El objetivo no es privatizar, privatizar sería poner en venta a Petroperú y no está en venta. Está asegurado el patrimonio de Petroperú en nombre del Estado", indicó.