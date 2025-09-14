José Luna exige derogar ley del sistema previsional: "Solo beneficia a las AFP y a los bancos"

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La nueva ley de modernización del sistema previsional ha generado una gran polémica en gran parte de la población. Por un lado, el gobierno señala que esta norma beneficiará a millones de jubilados garantizándoles una pensión mínima a pesar de sus fondos.

Sin embargo, otro sector de especialistas han indicado que dicho dictamen no hace más que beneficiar a las AFP ya que obliga hasta los independientes a aportar a un fondo individual. A ellos se les suma que los trabajadores que emiten recibos por honorarios también serán incluidos dentro de esta normativa.

Pide derogar nueva ley de pensiones

Mediante sus redes sociales, el congresista José Luna se refirió al reciente pronunciamiento de Dina Boluarte quien señaló que su gobierno está a favor de un nuevo retiro de la AFP. Según su parecer, este hecho se dará a toda costa, pero ello no es suficiente ya que considera necesario que la nueva ley de modernización del sistema previsional debe ser derogada asegurando que solo favorece a las empresas privadas y que no asegura nada para los peruanos adheridos a este sistema.

"¡El retiro de las 4 UIT se logrará sí o sí! ¡Pero no es suficiente! Es urgente derogar la nefasta ley de modernización del sistema previsional que solo beneficia a las AFP y a los bancos, pero condena a nuestros jóvenes a un sistema que solo promete pensiones de hambre", indicó.

Respaldo oportunista del gobierno

A su vez, calificó el respaldo del gobierno de oportunista, pero también enfiló contra los partidos políticos que votaron a favor de la promulgación de esta ley. Por ello, indicó que su bancada, Podemos Perú ya viene trabajando en una ley que derogue esta norma.

"Las bancadas cómplices de estos oligopolios deberán responder ante el pueblo por la aprobación de esta lesiva norma. ¡Podemos Perú ya está trabajando por derogar esta nefasta ley! El retiro de nuestras AFP saldrá, no por un oportunista respaldo del gobierno, sino por la lucha de un pueblo que se expresó en multitudinarias marchas",

Como se recuerda, este último domingo la propia Dina Boluarte señaló que su gestión cambió de postura y ahora impulsarán un nuevo retiro de las AFP. Incluso, la mandataria indicó que los ciudadanos tienen el derecho a decir que hacer con su dinero administrado en estos fondos.

En resumen, el congresista José Luna Gálvez exige que la nueva ley de modernización del sistema previsional debe ser derogada al considerarla lasciva para los peruanos.