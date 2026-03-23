HOY inicia el debate presidencial 2026: Estos son los primeros 11 candidatos que expondrán sus propuestas

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 23 de marzo, 11 candidatos presidenciales abrirán la primera jornada de debate electoral desde el Centro de Convenciones de Lima (San Borja). Es importante mencionar que, en total serán 35 participantes, quienes estarán divididos en cuatro ternas durante cada una de las jornadas, según sorteo.

Tal como fuera establecido el pasado 24 de febrero, la primera ronda de debate presidencial se llevará a cabo los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo, donde los ejes serán la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; e integridad pública y lucha contra la corrupción. Por su parte, la segunda jornada serán los días lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril, teniendo como temas de debate el empleo, desarrollo y emprendimiento; y la educación, innovación y tecnología.

¿Cómo se desarrollará la primera jornada de debate?

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el debate está previsto para empezar a las 8:00 p. m., el cual durará aproximadamente dos horas y media. A continuación, te recordamos los candidatos presidenciales que desde hoy expondrán sus planes de gobierno a todos los peruanos.

José Williams Zapata (Avanza País) José Luna Gálvez (Podemos Perú) Yohny Lescano Ancieta (Cooperación Popular) César Acuña Peralta (Alianza Para El Progreso) Alfonso López-Chau (Ahora Nación) Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) Álex Gonzales Castillo (Partido Demócrata Verde) Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) Wolfgang Grozo Costa (Partido Político Integridad Democrática) Carlos Álvarez Loayza (País Para Todos) Fernando Olivera Vega (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Asimismo, el debate presidencial contará con cuatro bloques para su desarrollo, habiendo quedado establecido de la siguiente manera: exposición de ideas, réplica, formulación de la pregunta ciudadana y mensaje final.

🚨 ¡ATENCIÓN PERÚ! 🇵🇪

Este lunes inicia el Gran Ciclo de Debates Presidenciales.



11 candidatos debatirán sus propuestas frente a frente. Seguridad ciudadana y corrupción serán los ejes centrales de este primer encuentro.



No dejes que otros decidan por ti.#DebatePresidencialJNE pic.twitter.com/M9XO2hmvC0 — JNE Perú (@JNE_Peru) March 20, 2026

Pacto Ético Electoral exhorta a los candidatos a tener un buen comportamiento

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) exhortó a los 35 candidatos políticos que participarán en los debates presidenciales a evitar cualquier tipo de violencia, agresión, amenazas y/o ataques personales.

La exhortación N.º 6 de fecha 21 de marzo, hace mención al Compromiso N.º 1 del Pacto Ético Electoral, el mismo que recuerda a todos los actores políticos, que su participación en las jornadas de intercambio de propuestas deben basarse en "valores democráticos y principios constitucionales".

En ese sentido, no solo hacen un llamamiento al buen comportamiento de los candidatos, también el PEE les recuerda el Compromiso N.º 7, el mismo que exhorta a evitar cualquier tipo de discriminación entre sí mismos o hacia sus seguidores y ciudadanía en general.

"Teniendo en consideración lo expuesto, este colegiado exhorta a todos los participantes en los indicados debates, a actuar en el marco de los compromisos antes citados a fin de coadyuvar a la aplicación del "Voto Informado", como medio para conseguir una mejor intervención democrática de la ciudadanía en las próximas elecciones generales", menciona el pronunciamiento.

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral emite Exhortación N° 6 que recuerda a los candidatos y actores políticos cuáles fueron los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral con motivo de los Debates Presidenciales organizados por el JNE. pic.twitter.com/mQIZRyjDFI — JNE Perú (@JNE_Peru) March 21, 2026

Los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno están en la obligación de sustentar sus propuestas con respeto para que la población esté correctamente informada de inicio a fin.