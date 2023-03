José Williams pidió que se investigue presunto reglaje en Gobierno de Pedro Castillo

En Palacio Legislativo, el presidente de la Mesa Directiva, José Williams Zapata, pidió que se investigue al Gobierno de Pedro Castillo Terrones por presunto reglaje. En ese sentido, esta solicitud responde a las declaraciones del exmandatario, donde mencionó que los congresistas de la República pidieron millonarias sumas a su régimen.

A detalle, apuntó que las investigaciones deberían avanzar para aclarar si las declaraciones del extitular del Ejecutivo fueron verídicas. Pese a ello, evidenció su desconfianza frente a las presuntas revelaciones compartidas recientemente.

Al respecto, el representante de Avanza País argumentó que Castillo Terrones se caracteriza por divulgar controversias exposiciones. Por otra parte, aseguró que su bancada jamás habría participado en los pedidos millonarios a carteras del Ejecutivo para brindar el "voto de confianza".

"Yo no creo que eso sea cierto, pero al menos en mi bancada Avanza País no lo es. Bueno, el señor Castillo no sorprende con una serie de declaraciones de esa naturaleza. No puedo darle, obviamente, credibilidad", declaró para Exitosa.