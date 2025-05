Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, niega recibir un sueldo por su patrocinio: "No hemos asumido ni un sol"

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, aseguró no haber percibido un sueldo ejerciendo como la defensa legal de la presidenta de la República. "Hasta el momento no hemos recibido ni un solo sol por parte del Estado".

Durante conferencia de prensa, la defensa legal de Boluarte compuesta por Portugal y Luis Castro también respondió sobre las últimas denuncias constitucionales presentadas contra la jefa de Estado por diversos cuestionamientos.

"Efectivamente, el 24 de mayo cumplo un año de la defensa de la señora presidenta de la República (...) No he cobrado hasta el momento, porque voy a iniciar el proceso de pago seguramente cuando el caso ya esté en la Subcomisión de Acusaciones, pero hasta el momento, no hemos asumido un solo sol por parte del Estado", dijo a la prensa, este martes 20 de mayo.