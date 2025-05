Juan Fernández Jerí niega ser parte de un complot contra Domingo Pérez: "Rechazo la autenticidad de los audios"

20/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, rechazó haber participado en alguna conspiración contra el fiscal José Domingo Pérez.

ANC cuestiona veracidad de audios

A través de un comunicado, la ANC-MP se pronunció tras la difusión de unos audios en el programa Punto Final, los cuales le serían atribuidos y habrían sido enviados a Christian Salas, exabogado vinculado a Fuerza Popular.

"La ANC-MP rechaza una vez más, de manera categórica, cualquier insinuación que pretenda vincula a su Jefatura Nacional con reuniones clandestinas o actos de complot contra fiscales del Ministerio Público. Las afirmaciones propaladas en el reportaje televisivo, carecen de veracidad y sustentación; y solo promueven una campaña de desinformación y desprestigio", se lee en el oficio.

Asimismo, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público cuestionó la veracidad de los cuatro audios presentados por el mencionado dominical, indicando que no son auténticos.

"Los audios referidos, fueron antes remitidos al correo institucional de la ANC-MP, con un mensaje que contenía intimidaciones directas contra la integridad física del Jefe Nacional, coaccionándolo a renunciar a su cargo, bajo amenaza de publicar más audios. Esta acción constituye un intento de amedrentamiento", agrega el texto.

#Comunicado La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público informa pic.twitter.com/BuCXPneUf5 — Autoridad Nacional de Control del MP (@ANCMP_Peru) May 19, 2025

Difunden audios atribuidos a Juan Fernández Jerí

El Ministerio Público investiga una serie de audios entregados por un testigo protegido, los cuales estarían vinculados a Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control. En uno de estos registros, se menciona un supuesto plan para perjudicar al fiscal José Domingo Pérez, según reveló el programa "Punto Final".

De acuerdo con la información difundida en el dominical, los mensajes de voz habrían sido enviados por Fernández Jerí a Christian Salas, entonces abogado de Fuerza Popular, a través de WhatsApp en septiembre de 2024.

En uno de los audios, una voz que se atribuye a Fernández Jerí dice: "En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez. Pero si no ayuda, yo solo no voy a remar, hermano". El mensaje aludiría a José Domingo Pérez, quien fue investigado por la ANC y recientemente suspendido de sus funciones.

El reportaje también señala que desde septiembre de 2024, mes en que se habrían producido los audios, la ANC inició seis procesos disciplinarios contra Pérez Gómez.

