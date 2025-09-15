Juan José Santiváñez se defiende tras difusión de nuevos audios: "No tienen ninguna conducta criminal"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se defiende y asegura que audios difundidos, que lo involucran a él y al premier Eduardo Arana en un caso de presunto tráfico de influencias, "no tienen ninguna conducta criminal" o acredita la comisión de un delito. Acusó filtración fiscal.

Sobre audios que involucrarían el caso de expolicía 'Diablo'

Mediante una entrevista transmitida por el canal Cámara Inmobiliaria Peruana en la plataforma de Youtube, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) no negó que no se trate de su voz, por el contrario, indicó que no se demostraría ningún acto criminal en dichos archivos.

"El tema de los audios, para empezar, los audios no tienen ninguna conducta criminal, desde el punto de vista que se vea. Segundo, esos audios presumiblemente forman parte de una carpeta donde yo estoy siendo investigado por tráfico de influencias y que se supone que están lacrados", dijo.

De tal modo, Santiváñez como de costumbre, arremetió contra la Fiscalía de la Nación por presumiblemente haber filtrado los audios que conformarían una carpeta fiscal en donde se le acusa el presunto delito de tráfico de influencias, en el marco del caso del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas 'Diablo'.

Seria acusación contra la Fiscalía

En tal sentido, el ministro no dudó sindicar a parte de la Fiscalía como miembros de una presunta organización criminal. Es así que indicó, que hay un grupo de fiscales que "arma" su tesis y pruebas, las cuales luego serían difundidas; ello en referencia a los audios atribuidos hacia su persona y al premier Eduardo Arana.

Según indicó, los archivos auditivos formarían parte de una carpeta en donde su persona sería investigada por presunto tráfico de influencias y se supone, estarían lacrados. Por tanto, explicó que el último viernes 12 de septiembre, recién se dieron a conocer los audios junto a sus abogados; sin embargo, ya había sido informado un día antes sobre el conocimiento de dichos audios por parte de un periodista de otro medio conocido.

"Es decir, 24 horas antes que la Fiscalía los aperturara o fueran analizado. A mí no me sorprende porque sé cómo es el actuar criminal de estos fiscales. Como es una tesis que estamos probando, no me sorprende que compartan este tipo de cosas previamente", indicó Santiváñez, quien además, aseguró que no le sorprendería que en los próximos días se lleve a cabo un allanamiento en sus despachos o vivienda: "Es la forma como trabajan", añadió.

En conclusión, el titular del Minjusdh, Juan José Santiváñez, aseguró que los audios atribuidos a su persona y al premier Eduardo Arana no involucran "ninguna conducta criminal". Por ende, acusó a la Fiscalía de filtrar dichos archivos antes de aperturar una carpeta de investigación.