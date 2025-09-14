Américo Gonza pide censurar del Minjusdh a Juan José Santiváñez: "No debió regresar al gabinete"

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos sigue generando polémica. Como se recuerda, el actual titular del Minjusdh fue censurado por el Congreso de la República por su ineficiencia en la lucha contra la delincuencia cuando estuvo al frente de la cartera del Interior.

Sin embargo, Dina Boluarte decidió volver a contar con sus servicios para integrar el gabinete liderado por Eduardo Arana. Ahora, el abogado viene impulsando la salida del Perú de la Corte IDH y la construcción de un penal en El Frontón el cual albergaría a los delincuentes más peligrosos del país.

No debió regresar al gabinete

Y aunque la presidenta ha manifestado su respaldo a Juan José Santiváñez, lo cierto es que un sector importante del Congreso busca nuevamente su salida del Ejecutivo. Uno de los que está a favor de esta propuesta es el congresista Américo Gonza quién aseguró que el señalado ministro nunca debió haber regresado al gabinete.

El parlamentario de Perú Libre primero se refirió al destino de César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones quien ha sido cuestionado en el último tiempo por la polémica generada por los trenes de la Municipalidad de Lima. El legislador aseguró que este debe acudir al Pleno a dar sus explicaciones sobre el tema.

Al ser consultado sobre Santiváñez Antúnez, Américo Gonza fue claro al señalar que se le debe censurar nuevamente y paso desestimó la propuesta de construir un penal en El Frontón el cual generaría un gasto importante al país. Incluso, aseguró que la atención del Minjusdh debería estar puesta en terminar otras cárceles como la de Ica que se encuentra paralizada.

"El señor Santiváñez no debió ni siquiera regresar al Gabinete. No pueden construir cárceles en tierra, y van a construir cárceles en una isla. El penal de Ica está paralizado y otras cárceles también paralizadas, creo que allí debemos enfocarnos más allá de que El Frontón sea una idea que genera expectativa, pero que ellos saben que no se va materializar", indicó a Canal N.

Audios comprometen a Santiváñez

Es importante precisar que la iniciativa de censurar a Santiváñez Antúnez podría cobrar mayor fuerza en los próximos días debido a la difusión de unos que comprometerían su futuro político.

En resumen, Américo Gonza pidió que el Pleno del Congreso censure nuevamente a Juan José Santiváñez, pero esta vez del cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos.