Juan José Santivañez: extitular del Interior defiende su gestión en el ministerio y asegura que contuvo la delincuencia

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exministro del Interior, Juan José Santivañez, defendió su gestión durante una entrevista para Exitosa y aseguró que la Policía Nacional realizaba operativos en horarios claves y dentro de los penales. También sostuvo que su estrategia buscaba contener la delincuencia y comparó esos resultados con la situación actual.

Operativos policiales en horarios claves

En conversación con Exitosa, Santivañez sostuvo que las acciones policiales de su periodo se concentraban en momentos específicos del día y también en los establecimientos penitenciarios. Según explicó, esta estrategia permitía mantener presencia policial en zonas y espacios considerados importantes dentro del trabajo contra la delincuencia.

El exministro recordó ese tipo de intervenciones al defender las decisiones adoptadas cuando dirigía el sector Interior. Su explicación incluyó los operativos desarrollados en horarios determinados y las acciones realizadas en cárceles, donde las autoridades buscaban impedir actividades delictivas desde esos establecimientos penitenciarios.

"El trabajo de la Policía fue de contención y no tuvo la cifra de muertos que hay ahora", declaró.

Santivañez afirmó que el trabajo policial durante su gestión estuvo enfocado en contener los hechos delictivos. La declaración fue planteada al comparar el escenario que, según señaló, enfrentaba el país durante su periodo con las cifras de personas fallecidas que actualmente menciona al referirse a la inseguridad.

Intervenciones dentro de los penales

A estas acciones se sumaron intervenciones dentro de los penales. El Mininter informó en setiembre de 2024 que Santivañez lideró un megaoperativo realizado de manera simultánea en 68 establecimientos penitenciarios, con el objetivo de combatir la extorsión que podía organizarse desde el interior de las cárceles.

En aquella intervención, personal policial y penitenciario revisó ambientes de los establecimientos y encontró teléfonos celulares, cargadores y otros objetos prohibidos. El operativo formó parte de las acciones coordinadas entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia para reforzar el control dentro de las cárceles.

La defensa de Santivañez se centró así en las medidas operativas aplicadas durante su paso por el Ministerio del Interior. El exministro sostuvo que la Policía tenía una labor de contención y remarcó que, durante ese periodo, no se registraba la cifra de muertos que menciona actualmente.

Su declaración vuelve a colocar en debate las estrategias utilizadas para enfrentar la inseguridad ciudadana y el papel de los operativos policiales. Santivañez vinculó su gestión con acciones en horarios claves y penales, mientras que su principal comparación estuvo relacionada con la cantidad de personas fallecidas.