Juan Sheput critica a Domingo Pérez por pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori: "Es un espectáculo lamentable"

En entrevista con Exitosa, el excongresista de la República, Juan Sheput, criticó el pedido de prisión preventiva del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y señaló que ello hace cuestionar que el Ministerio Público esté "altamente politizado".

En conversación con Karina Novoa en el programa "Informamos y Opinamos", el exministro de Trabajo indicó que se tenía conocimiento previo de que la lideresa de Fuerza Popular viajaría a los Estados Unidos y manifestó que la medida del fiscal "hace pensar" que en el Ministerio Público no hay imparcialidad.

"Si Keiko tuviera impedimento de salida, ¿Puede salir libremente por el aeropuerto? Que salgan notas prensa sobre el viaje de manera anticipada. Uno sabía que iba salir desde antes, inclusive se conocía el periplo en algunas universidades (...) No había nada oculta. Que salga el señor José Domingo Pérez a decir que está violando las restricciones ya me parece una cuestión tirada de los pelos. Es lo que hace pensar que la Fiscalía está altamente politizada y que no hay imparcialidad", declaró.