Katy Ugarte sobre proyecto a favor de 'mochasueldos': "No puede ser que personas que te injurien, luego estén libres"

La congresista del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, brindó sus descargos al ser señalada de beneficiar a los llamados 'mochasueldos' tras la presentación de su proyecto que amplía penas por el delito de perjurio.

La legisladora rechazó que su iniciativa busque blindar a sus compañeros que fueron acusados de recortar el sueldo de sus trabajadores, sin embargo, sí consideró que aquellos que mienten deben estar tras las rejas.

"No hago un proyecto por personas porque esto no tiene nada que ver con eso de recortes de sueldos, simplemente se está presentando un proyecto de ley para poder ver en la parte judicial porque no puede ser que personas que te injurien luego estén libres", dijo ante la prensa.