Luis Aragón se pronuncia tras agresión contra Patricia Chirinos en bar de Barranco

Tras la agresión que sufrió la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, en un bar de Barranco, el congresista de Acción Popular, Luis Aragón, rechazó lo ocurrido afirmando que nada justifica la violencia.

Y es que este último sábado por la noche, los legisladores Chirinos y Aragón asistieron a una taberna para pasar un momento 'ameno', sin embargo, todo resultó lo contrario.

Los asistentes gritaron al unísono "asesina" y "corrupta" a la integrante de la bancada de Avanza País, a quien le exigieron retirarse del recinto, pero ante su negativa le tiraron un vaso de vidrio en su mesa.

Inclusive un sujeto se puso en frente de la también exintegrante de la Mesa Directiva para, con groserías, demandarle que se vaya porque "no representa a nadie". Al ver que el parlamentario de AP grabó al hombre, enfurecido lo insultó.

Este incidente fue grabado por los comensales al igual que el propio parlamentario de Acción Popular, quien al ser testigo de los hechos salió al frente para solidarizarse con su colega y rechazar "la intolerancia de algunos desadaptados".

"Estos actos no amedrentan" para aquellos que luchan "valientemente" por el país, acotó. Además de ratificar que seguirán luchando por sus principios.

La protagonista de las agresiones también se pronunció por los mensajes de respaldo, así como a las críticas en su contra, debido que a su salida del bar sacó el dedo medio a los que exigieron su expulsión del lugar.

"En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia", escribió en redes.