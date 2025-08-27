Mininter se reunión con la Asociación Nacional de Colegios Privados para reforzar seguridad ante casos de extorsión

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Carlos Malaver, mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, Guido Quintanilla, con la finalidad de entablar conversación sobre la seguridad en instituciones educativas; ello ante los recientes casos de extorsión denunciados por docentes y directores.

Acciones del Mininter ante inseguridad

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) informó sobre las acciones que se vienen realizando desde el Estado, luego de haberse realizado la ll Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - Conasec 2025, ayer, martes 26 de agosto.

"Además de la implementación de cuadernos de control del resguardo policial y de una coordinación más estrecha con la Asociación Nacional de Colegios Privados, el titular del Mininter señaló que impulsará capacitaciones virtuales en materia de prevención y denuncia de este delito", escribieron en su publicación realizada este miércoles 27 de agosto.

De tal modo, se conoció que en dicho encuentro también participó la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia de la Cruz, quien junto a Malaver entabló estrategias para proteger la seguridad de los estudiantes ante los casos de delincuencia y criminalidad.

El ministro Carlos Malaver, junto a la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia de la Cruz, se reunió con el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, Guido Quintanilla, para reforzar la seguridad en centros educativos. pic.twitter.com/EZXmmAyoG5 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 27, 2025

En tal sentido, se conoció que realizaron la implementación de cuadernos de control del resguardo policial, a través de una coordinación más estrecha con la Asociación Nacional de Colegios Privados. Al respecto, el titular del Mininter señaló que impulsará capacitaciones virtuales en materia de prevención y denuncia de este delito.

Cabe mencionar que, las últimas semanas se han presentado casos en donde diversos colegios vienen siendo amenazados por parte de bandas criminales, que exigen fuertes montos para dejar trabajar a los docentes. A raíz de esto, padres de familia han exigido mayor seguridad para sus hijos.

Amenazan colegio en SJL

Por ejemplo, los padres del colegio Rayitos de Sol de la Ugel 05, en San Juan de Lurigancho, denunciaron que la institución educativa recibe mensajes extorsivos en los que piden el pago de un fuerte monto de dinero para no atentar contra los alumnos y profesores.

Según contaron los padres de familia a Exitosa, los criminales exigen el pago de 18 mil soles, en los textos aseguran que de no recibir el pago atentarán contra los alumnos, tutores o profesores del plantel educativo.

