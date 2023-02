Margot Palacios: "Estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero no con textos sustitutorios amañados"

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

Por medio de una entrevista para Exitosa Te Escucha, la parlamentaria de Perú Libre (PL), Margot Palacios Huamán, compartió la postura de su agrupación tras un nuevo aplazamiento del debate plenario para el adelanto de las elecciones a 2023.

En un diálogo con Katyuska Torres Aybar, la legisladora mencionó que su bancada está a favor del avance de los comicios generales. Sin embargo, no votaron a favor del proyecto de reforma constitucional de Hernando Guerra García, de Fuerza Popular (FP), porque tiene puntos malintencionados e ilegítimos.

"Nosotros estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero no con textos sustitutorios amañados (...) Ya hemos visto más de tres textos sustitutorios. El del viernes último planteaba que el próximo periodo de representación duraría hasta julio del 2029, cinco años y seis meses, algo totalmente inconstitucional", declaró en exclusiva.

En ese sentido, la parlamentaria apuntó que el documento en mención, no fue consultado por Guerra García a varias agrupaciones legislativas, entre las que se encontraba PL. Por ello, fue rechazada en el hemiciclo del 28 de enero.

"Lamentablemente para el último texto del viernes, que no fue aprobado, siete bancadas no fueron consultadas. Entonces entre ellos consensuan, debaten y mañosamente pretenden que se apruebe, lo que ellos quieren aprobar", apuntó.

Por otra parte, Palacios Huamán, instó a sus colegas a escuchar las solicitudes de la población respecto a un adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente. Sobre ello, agregó que el método para concretar una Carta Magna está fundamentado en la voluntad popular.

"Si no escuchamos la inmediata convocatoria de elecciones y la consulta, el pueblo va a seguir movilizándose en las calles. Eso lo debemos tener en claro, como estamos viendo hasta el día de hoy. Hay que atender esa demanda. No hace daño consultarle al pueblo peruano. No estamos hablando de imponer, no estamos diciendo que mañana se instale una Asamblea Constituyente", finiquitó.