Mario Vizcarra tras sentencia de 14 años contra Martín Vizcarra: "Hoy es un día negro, es un día de vergüenza"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Mario Vizcarra se pronunció sobre la sentencia contra su hermano Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Hermano de Martín Vizcarra reacciona a sentencia

Los exteriores de la sede judicial en donde se lleva a cabo la audiencia de lectura de sentencia contra Martín Vizcarra, se han llenado de simpatizantes del expresidente y el partido que lidera Perú Primero, junto a ellos se encuentra su hermano, Mario Vizcarra, quien reaccionó a la decisión del tribunal.

"Hoy es un día negro, hoy es un día de vergüenza", señaló al inicio, pero siguió asegurando que está él para reemplazarlo y aseguró que la sentencia se da porque "se mueren de miedo".

"Martín, acá estoy yo, acá está tu pueblo para defenderte (...) No nos van a mancillar, no nos van a derrotar, como tu siempre has dicho: Acá estamos parados y sin polo y ahí les vamos a demostrar quienes somos nosotros. (...) Nos han dado un golpe duro, nos han dado un golpe fuerte, pero nosotros se los vamos a devolver con una bofetada el 12 de abril", señaló.

Martin Vizcarra a prisión

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional decidió condenar a 14 años de prisión efectiva al expresidente, 8 años por el caso 'Hospital de Moquegua' y 6 años por 'Lomas de Ilo'. Además se impuso una inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos y una multa de 94 mil 900 soles.

La jueza Fernanda Ayasta, la representante del Juzgado y encargada de leer la sentencia, consideró "probado" que el líder del partido Perú Primero tenía información para el favorecimiento de Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo, así como la reunión con Elard Tejada, en noviembre del 2023, para ofrecer datos a cambio de 1 millón de soles y el alquiler de una avioneta.

El tribunal consideró probado que Vizcarra condicionó, mediante su amigo José Manuel Hernández, la firma del contrato del proyecto Hospital de Moquegua a que ICCGSA le pague una coima de 1,3 millones de soles.

Durante la parte final de la lectura de sentencia, se observó que tres agentes de la Policía Judicial aguardaban en la puerta de la sala de audiencias.

Tras la sentencia, el expresidente tomó sus redes sociales para responsabilizar la condena a una "venganza", sin embargo, señaló que no será doblegado y con miras a las Elecciones Generales del 2026, designó a su hermano Mario Vizcarra como su sucesor en el partido Perú Primero.

Es por ello que, el hermano de Martin Vizcarra, Mario Vizcarra consideró este miércoles 26 de noviembre es un día negro y de vergüenza tras dictarle 14 años de prisión efectiva al expresidente.