Martín Vizcarra se pronuncia tras sentencia de 14 años a prisión: "No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar"

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció en sus redes sociales tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'. Aseguró que la sentencia es "una venganza por enfrentar al pacto mafioso".

Martín Vizcarra sentenciado a 14 años de prisión

Martín Vizcarra llegó hasta la sede judicial a las 9:00 a.m. completamente confiado y tranquilo en que la justicia peruana lo absolvería de los cargos en su contra; sin embargo, durante la audiencia su semblante cambió. Pues bien, durante la audiencia realizada en el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, se concluyó que "estaba probado" que el exjefe de Estado "pidió y recibió la coima de un millón por Lomas de Ilo a favor del Consorcio Obrainsa".

Pero no todo quedó ahí, ya que el tribunal dio por válidas las declaraciones de los exdirectivos de ICCGSA y de José Manuel Hernández, respecto al caso del 'Hospital de Moquegua' por el presunto soborno de S/ 1,3 millón.

Finalmente, alrededor de las 12:30 p.m. de este miércoles, 26 de noviembre, la jueza Fernanda Ayasta sentenció a Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva: 8 años por el caso 'Hospital de Moquegua' y 6 años por 'Lomas de Ilo'. Desde la sala, mientras la magistrada culminaba la lectura, el expresidente publicó un mensaje en su cuenta oficial de X.

Mensaje de Martín Vizcarra: Rechaza condena del PJ

En primer lugar, el exmandatario aseguró que ha sido condenado por "enfrentar al pacto mafioso", pues como se recuerda, en su última entrevista con Exitosa, resaltó que él denunció al "Club de la construcción", presunto cártel de empresas constructoras, peruanas y extranjeras, que se dedicarían a ganar licitaciones públicas de grandes infraestructuras, muchas de ellas licitadas por el MTC, mediante el pago de sobornos a autoridades.

Asimismo, Martín Vizcarra resaltó que la sentencia del Poder Judicial evidenciaría, para él, no un acto de justicia, sino de venganza, para sacarlo de la esfera pública y silenciar su voz. Indicó que no se doblegará pese a todo.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar", fue la reacción de Vizcarra en su tuit de X.

Tuit de Martín Vizcarra tras sentencia de 14 años de prisión.

Sobre su futuro político tras ir a prisión

Finalmente, Martín Vizcarra hizo un llamado a sus simpatizantes para responder a esta situación, que lo pone nuevamente en la mira de la justicia peruana y a la cárcel, en las próximas elecciones 2026. Aseguró que su hermano Mario Vizcarra asumirá el liderazgo de su partido Perú Primero y continuará su lucha.

"La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", concluyó el exjefe de Estado.

El expresidente Martín Vizcarra no dudó en tuitear desde la sala de audiencias luego de escuchar la condena por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua: evidenció su total desacuerdo con la sentencia de 14 años de prisión en su contra por los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador Regional de Moquegua.