Martin Vizcarra: PJ sentencia al expresidente a 14 años de prisión por casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'

26/11/2025

El Poder Judicial, sentenció al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva con ejecución inmediata por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', por el delito contra la administración pública.

Martin Vizcarra a prisión

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional decidió condenar a 14 años de prisión efectiva al expresidente, 8 años por el caso 'Hospital de Moquegua' y 6 años por 'Lomas de Ilo'. Además se impuso una inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos y una multa de 94 mil 900 soles.

La jueza Fernanda Ayasta, la representante del Juzgado y encargada de leer la sentencia, consideró "probado" que el líder del partido Perú Primero tenía información para el favorecimiento de Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo, así como la reunión con Elard Tejada, en noviembre del 2023, para ofrecer datos a cambio de 1 millón de soles y el alquiler de una avioneta.

El tribunal consideró probado que Vizcarra condicionó, mediante su amigo José Manuel Hernández, la firma del contrato del proyecto Hospital de Moquegua a que ICCGSA le pague una coima de 1,3 millones de soles.

Durante la parte final de la lectura de sentencia, se observó que tres agentes de la Policía Judicial aguardaban en la puerta de la sala de audiencias.

Tras la sentencia, el expresidente tomó sus redes sociales para responsabilizar la condena a una "venganza", sin embargo, señaló que no será doblegado y con miras a las Elecciones Generales del 2026, designó a su hermano Mario Vizcarra como su sucesor en el partido Perú Primero.

Acusación contra Vizcarra

El exmandatario es acusado de haber recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S. A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y Hospital de Moquegua' cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua.

Ambas constructoras admitieron haber sobornado al exjefe de Estado a cambio a adjudicarse las licitaciones de los mencionados proyectos, a través de un acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público.

A lo largo del proceso se presentaron como medios probatorios los movimientos bancarios del expresidente y las reuniones sostenidas con los funcionarios de ambas compañías, el representante del Ministerio Público, el fiscal Germán Juárez Atoche, solicitó 15 años de pena privativa de la libertad; seis años por el caso 'Lomas de Ilo' y otros nueve años por el de 'Hospital Moquegua' .

Por este caso el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva tras declararlo culpable por el delito a la administración pública por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua''.