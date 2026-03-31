Marisol Pérez Tello confrontó a Keiko Fujimori en el debate presidencial 2026: "El 90% del país no la quiere"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del quinto día del debate presidencial 2026, se vivió un tenso momento cuando la candidata de Primero La Gente, confrontó a Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, afirmando que "el 90% del país no la quiere".

Propuestas en educación e innovación técnica

Esta contienda política la iniciaron los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga quienes debían desarrollar el intercambio técnico sobre educación e innovación técnica, sin embargo, se enmarcó en un ambiente que estuvo marcado también por las pullas políticas.

La primera en tomar la palabra fue la lideresa de Fuerza Popular, quien subrayó los logros pasados de su agrupación en el que indicó que lograron la paz y el orden que se necesita y que gracias a ello "en diez años, tres millones de peruanos dejaron la pobreza y millones de famiias" accedieron a la educación y los servicios básicos.

Por su parte, la candidata por Primero La Gente enfatizó que la actualidad que atraviesa el país se debe a decisiones políticas que se han tomado desde el Congreso de la República por parte de los partidos políticos de sus dos contendores.

"El país está como está, efectivamente en caos, por decisiones políticas, miserables, interesadas y por supuesto abusivas que se han tomado desde el Congreso, avalando el Ejecutivo, tanto por Renovación Popular y como por el fujimorismo que son responsables", aseveró contundentemente la exministra de Estado.

Bajo esa premisa, añadió que en un eventual Gobierno suyo "la educación pública será el eje" y que "se cuidará al capital humano y a los maestros". "Un país educado elige su destino", subrayó.

En tanto, el candidato de Renovación Popular señaló que la falta de servicios básicos como seguridad, agua, educación, salud y transporte público se debe a la corrupción y la mezquindad política. Explicó que su propuesta contempla un ahorro de ochenta mil millones de soles y la entrega de tablets así como la implementación de internet satelital.

Marisol Pérez Tello confrontó a Keiko Fujimori

En otro momento, Keiko Fujimori se dirigió a Pérez Tello asegurando que la ve "llena de odios" y que parar tiempo "con la izquierda ha envenenado su corazón". En el transcurso de su comparecencia la candidata por Fuerza Popular propuso eliminar "la ideología de género".Pero la representante de 'Primero La Gente" confrontó a su contendora.

"Le recuerdo que tiene tres investigaciones activas por la Universidad Alas Peruanas y por lavado de activos, pero comprendo que eso no endurece su corazón para eso tendría que tenerlo. No soy de izquierda ni de derecha, soy de centro, soy humanista. Con tres elecciones con la experiencia que tiene ya tiene que aprender a ser derrotada y que el 90% del país no la quiere", apuntó Pérez Tello.

Así se cerró esta primera terna del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga. Siendo las dos candidatas las protagonistas de un tenso momento.