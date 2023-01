Martín Vizcarra: "Basta ya de este Gobierno y Congreso, elecciones generales este año 2023"

24/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, cuestionó que las declaraciones de la mandataria Dina Boluarte en la conferencia de prensa y que el Congreso trabaje a su "conveniencia" mientras busca arremeter contra los entes electorales.

A través de sus redes sociales, pidió terminar con la crisis política y social que se vive en el país, y dar luz verde al adelanto de elecciones generales para este 2023.

"Dina Boluarte: "Puno no es el Perú". Increíble que ella divida más a los peruanos. Para Boluarte ¿solo Lima es el Perú? Mientras el Congreso apura reformas a su conveniencia y contra los entes electorales. Basta ya de este Gobierno y Congreso, elecciones generales este año 2023", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Dina Boluarte: "Puno no es el Perú", Increíble que ella divida más a los peruanos. Para Boluarte ¿solo Lima es el Perú? Mientras el congreso apura reformas a su conveniencia y contra los entes electorales. Basta ya de este gobierno y congreso, elecciones generales este año 2023. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 24, 2023

Cabe precisar que, la Presidencia del Perú pidió disculpas a través de sus redes sociales por las palabras de la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra hoy en conferencia de prensa sobre los acontecimientos que vienen suscitándose en Puno a raíz de las protestas.

En ese sentido, indicaron que la frase "Puno no es el Perú", no pretende discriminar ni fue una acto de soberbia por parte de Boluarte Zegarra, quien aseguró que las autoridades de dicho departamento no han atendido los llamados de diálogo por parte del Poder Ejecutivo.

"La Presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas, en ese contexto, la frase "Puno no es el Perú" no fue una expresión de discriminación ni soberbia", se lee en un tuit.