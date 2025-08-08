Martín Vizcarra: Poder Judicial evaluará HOY pedido de prisión preventiva contra el expresidente

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional llevará a cabo este viernes 8 de agosto, desde las 11:00 a. m., una nueva audiencia de pedido de prisión preventiva contra el expresidente de la Martín Vizcarra Cornejo. No obstante, no está obligado en asistir a la diligencia, según lo resuelto por el Juez Jorge Chávez Tamariz.

La disposición se da luego de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declarase fundada la apelación del Ministerio Público sobre el fallo del juez juez Víctor Alcocer, quien rechazó el requerimiento de seis meses de cárcel hacia el exmandatario, el pasado 27 de junio.

La resolución señala que es facultativo que Vizcarra se haga presente en la audiencia y, si decide asistir, podrá hacer uso de la palabra de acuerdo con lo que establece la Ley y la Constitución Política, siendo obligatoria la presencia de su abogado y de la fiscalía. — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) August 1, 2025

Podría pisar Barbadillo

En su resolución del 25 de julio último, el Poder Judicial ordenó que se realice una nueva audiencia, y que, el mencionado magistrado sea reemplazado por otro juez. Del mismo modo, las comparecencias con restricciones dictadas hacia el exjefe de Estado quedaron sin efecto.

Como se recuerda, las reglas de conductas impuestas al expresidente habían sido las siguientes: no concurrir a las embajadas y sedes diplomáticas, no establecer comunicación, ya sea directa o indirecta, con personas vinculadas o allegadas a representaciones diplomáticas, presentarse mensualmente al control biométrico y justificar sus actividades, cada 30 días ante la autoridad competente y no ausentarse del territorio nacional, salvo previa autorización judicial.

Tras realizarse la respectiva audiencia de apelación, desde la Fiscalía señalaron que la resolución contenía errores procesales y de valoración sobre los elementos de convicción presentados, haciendo énfasis en el peligro de fuga al que estaría expuesto Vizcarra Cornejo; mientras tanto, su defensa cuestionó las comparecencias dictadas, alegando que el exmandatario viene cumpliendo todas las disposiciones ordenadas en su contra.

Motivos para solicitar prisión preventiva

De acuerdo con la teoría fiscal expuesta, Martín Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Por este presunto hecho ilícito, desde la Fiscalía lo responsabiliza del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, en su condición de exgobernador regional de Moquegua. Cabe señalar que, ambas compañía afirmaron haber sobornado al exmandatario mediante un acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público.

Para el fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra Cornejo sí está en la capacidad de interferir en las investigaciones en su contra por los constantes viajes que realiza. A manera de defensa, el exjefe de Estado argumentó que sus salidas al interior son como "simpatizante" y "ciudadano" del partido político "Perú Primero", ya que, se encuentra inhabilitado por el Congreso para ejercer la función pública por 10 años.

De esta manera, otro expresidente podría estar tras las rejas en el penal de Barbadillo, tal como ocurre con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.