Martín Vizcarra seguirá en prisión tras rechazo de pedido para cumplir condena en libertad

27/01/2026

El expresidente Martín Vizcarra permanecerá recluido en el penal de Barbadillo, luego de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazara su solicitud para cumplir en libertad la condena de 14 años de prisión impuesta en primera instancia por el delito de cohecho pasivo propio.

La defensa de Vizcarra había solicitado que se suspenda la ejecución provisional de la sentencia mientras se resolvía el recurso de apelación, alegando problemas de salud y la necesidad de enfrentar el proceso fuera de prisión. Sin embargo, el tribunal declaró infundado el pedido al considerar que no se cumplen los presupuestos legales para otorgar esa medida.

PJ declara declara infundada la solicitud de Martín Vizcarra para seguir su proceso en libertad.

Argumentos del tribunal

En su resolución, la sala sostuvo que la sentencia condenatoria produce efectos inmediatos, incluso cuando se trata de una decisión en primera instancia.

"Nos encontramos ante una sentencia condenatoria de especial gravedad [...] resulta razonable concluir que la ejecución provisional constituye una medida necesaria", precisaron los magistrados.

Respecto a los problemas médicos alegados por Vizcarra, el tribunal concluyó que no existe un nexo causal entre su situación de reclusión y la condición clínica que enfrenta. El expresidente había señalado que sufrió complicaciones renales y la pérdida de un riñón por la demora en su traslado a una clínica, pero la sala consideró que ello no fundamenta la urgencia de que afronte el proceso en libertad.

La condena de Vizcarra

Vizcarra fue condenado por recibir sobornos cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, favoreciendo a empresas en la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. La sentencia se sustentó en testimonios, documentos y otros elementos probatorios que acreditaron los pagos ilícitos.

La condena de 14 años de prisión marcó un hito en la lucha contra la corrupción, al tratarse de un expresidente que enfrentó cargos graves por hechos ocurridos antes de llegar a Palacio de Gobierno.

La decisión de mantener a Vizcarra en prisión mientras se resuelve su apelación refuerza la percepción de que el Poder Judicial busca dar señales de firmeza frente a casos de corrupción de alto perfil. Al mismo tiempo, abre un debate sobre la proporcionalidad de las medidas y el impacto que tienen en figuras políticas que aún conservan influencia en sectores de la opinión pública.

Con el rechazo de la sala, Martín Vizcarra seguirá en prisión en Barbadillo mientras se tramita su apelación. La decisión reafirma la vigencia de la condena y marca un precedente sobre la ejecución inmediata de sentencias en casos de corrupción, dejando claro que los problemas de salud alegados no bastan para suspender la medida.