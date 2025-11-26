Vizcarra a la 'Generación Z' tras condena: "Más injusto era que la juventud me vea correr como un cobarde"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, usó sus redes sociales para compartir un reciente mensaje que el expresidente le compartió que va dirigido a la juventud nacional, tras ser sentenciado a 14 años de cárcel efectiva por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, por los casos 'Lomas de Ilo' y ' Hospital de Moquegua'.

¿Cuál fue el mensaje del expresidente Vizcarra?

El también exministro de Trabajo publicó la tarde de este miércoles 26 de noviembre el texto que le escribió Vizcarra Cornejo, mediante WhatssApp, en el que se dirige a los jóvenes posteriormente a su sentencia.

En su publicación de 'X' (antes Twitter) sala escribió en la descripción: "Cumplo con transmitir un mensaje para los jóvenes para la 'Generazión Z', de parte de Martín Vizcarra".

En la captura de pantalla posteada se lee el siguiente texto del exmandatario: "Fuerza para todos Alejandro, yo estoy bien ya se sabía lo que harían y acá me tuvieron. Más injusto que la sentencia era que la juventud me vea correr como un cobarde . Que el mensaje llegue a todo el Perú, el país está tomado por la mafia, nos veremos pronto".

Cumplo con trasmitir un mensaje para los jóvenes para la Generación Z , de parte de @MartinVizcarraC pic.twitter.com/T0Mmady7DP — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) November 26, 2025

Alejandro Salas se pronuncia sobre condena de Vizcarra

Orgulloso de tu valentía, de tu amistad, de no correrte, de dar la cara, tu conciencia te hace libre y la justicia politizada te encarcela.

No te querían en campaña, no querían que vuelvas a ser Presidente.

Hoy la Mafia Política del país celebra. #PeruPrimero tu partido seguirá... pic.twitter.com/2GtupJBUzT — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) November 26, 2025

