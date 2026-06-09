Fuerza Popular y Keiko reconocerán los resultados oficiales de la ONPE y el JNE: "Como corresponde"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, Luis Galarreta, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular, afirmó que su agrupación política y Keiko Fujimori reconocerán los resultados de la segunda vuelta emitidos por la ONPE, asegurando que los aceptarán como corresponde.

Respetarán el desenlace de la segunda vuelta electoral

Tal y como lo ha venido expresando la candidata presidencial de Fuerza Popular en el marco de la Segunda Elección Presidencial, el expresidente del Congreso reafirmó que los resultados finales de esta contienda política en la búsqueda de llegar al Gobierno serán reconocidos.

En primer lugar, sostuvo que tras conocerse el conteo rápido consideraron que hay empate técnico con el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, debido al margen de error mínimo que existe. Compartió que el ambiente dentro de su partido político es de "mesura y tranquilidad".

"La idea de unir al Perú pasa primero por tener prudencia en estos resultados y una vez que terminen estos, por supuesto, reconocerlos (...) el resultado que dé oficialmente la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones y dice esto acabó, nosotros vamos a aceptar como corresponde", manifestó dejando en claro la postura de Fuerza Popular.

El ausentismo y devolver la confianza en la población

Entre otros temas ligados a la segunda vuelta electoral, Galarreta se refiró acerca del ausentismo que hubo el último domingo, 7 de junio, por parte de un sector de la población que decidió no acudir a las urnas a ejercer su derecho de votación.

"El ausentismo me llama la atención, pero también es una lectura. Hay casi entre seis millones que no han ido a votar y otros que han votado nulo o viciado que están desencantados del tema político. Los demás probablemente han ido obligados a votar en contra del otro o de todas maneras hubo un voto a favor", alegó.

Explicó que, de ganar Sánchez o Fujimori estas elecciones 2026, asumirán "el gran reto de que la gente vuelva a confiar en sus autoridades". Enfatizó que otro de los objetivos será "unificar al país".

"Si Dios quiere y es lo que la población ha depositado en las ánforas si nosotros ganamos, una cosa es los estilos individuales y otra la idea de Gobierno que queremos. Invitando a los mejores, no importa el color de la camiseta. Hay problemas que no tienen ideología (...) la gente del señor Sánchez, la de Nieto y de cualquier bancada, simpatizantes, nos van a apoyar", afirmó.

Dos días después de llevarse a cabo la jornada de segunda vuelta electoral, Luis Galarreta, candidato a vicepresidente de Fuerza Popular, reafirmó que su partido político y la candidata Keiko Fujimori respetarán los resultados de la ONPE y del JNE.