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Se pronuncia sobre exfiscal

Jorge Nieto responde tras "amenaza de acción judicial" de José Domingo Pérez y JP: "Un grave error"

Jorge Nieto, excandidato del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la decisión de colocar a una persona sin experiencia política al frente de una campaña en referencia a la "amenaza de acción judicial" de Domingo Pérez.

Nieto se pronuncia sobre Domingo Pérez tras "amenaza de acción judicial"
Nieto se pronuncia sobre Domingo Pérez tras "amenaza de acción judicial" (Foto: Composición Exitosa)

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/06/2026

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En declaraciones a Exitosa, Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la decisión de colocar a una persona sin experiencia política al frente de una campaña en un momento crítico, en referencia a la "amenaza de acción judicial" de José Domingo Pérez.

Jorge Nieto cuestiona a Domingo Pérez 

En la víspera para llevarse a cabo la segunda vuelta electoral, el pasado, 7 de junio, el exmiembro del Equipo Especial Lava Jato se pronunció fuerte y claro para anunciar que presentaría una denuncia por difamación agravada en contra del exaspirante a la Presidencia del Perú tras realizar críticas en contra de Juntos por el Perú y Roberto Sánchez.

Ahora, tres días de ello, el exministro de Estado se ha referido acerca de la acción legal que dijo presentaría el exfiscal en su contra. Calificó esto como "una amenaza de acción judicial".

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