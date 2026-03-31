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Mesías Guevara volverá a enfrentar a Keiko Fujimori: "Ella se quiere victimizar, hoy voy a hacer lo mismo"

El candidato presidencial por el partido Morado, Mesías Guevara, se pronunció sobre el próximo encuentro con Keiko Fujimori. Indicó que la candidata por Fuerza Popular se quiso "victimizar" tras el primer intercambio entre ambos.

Mesías Guevara se pronuncia sobre encuentro con Keiko Fujimori
Mesías Guevara se pronuncia sobre encuentro con Keiko Fujimori (Composición Exitosa)

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/03/2026

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El candidato presidencial por el partido Morado, Mesías Guevara, llegó hacia la sede del Centro de Convenciones de Lima (CCL), en San Borja, para participar de la quinta ronda del Debate Presidencial 2026.

En declaraciones a la prensa se refirió respecto a su nuevo encuentro con la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre quien indicó estaría adoptando una actitud desde el victimismo y que él respondió por dar a conocer su posición.

Guevara responde a Fujimori

A pocos minutos del inicio de la quinta ronda del Debate Presidencial, el candidato por el partido Morado fue consultado por lo que será su participación en esta nueva jornada en la cual volverá a verse frente a frente contra Keiko Fujimori.

Como se sabe la terna 1 está conformada por ambos candidatos junto con el candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga; encuentro que genera gran expectativa ciudadana.

A su llegada a la CCL indicó que tras el primer encuentro con la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori habría intentado victimizarse. Por ello, precisó que buscó sostener su punto de vista, el cual volverá a "defender" esta noche.

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"Yo he respondido porque muchas veces ella se quiere victimizar que la he insultado, que la he atacado, ustedes que saben que no ha sido así; lo que he hecho es defender mi posición y hoy también voy a hacer lo mismo", indicó.

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