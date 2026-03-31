Carlos Álvarez sobre imitaciones en debates: "No me voy a disfrazar de político tradicional"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por País Para Todos, Carlos Álvarez, respondió respecto a sus imitaciones y parodias emitidas durante su participación en las jornadas de Debate Presidencial 2026. El comediante y ahora postulante a la Presidencia de la República refirió que no busca "disfrazarse de político tradicional" a su salida del último debate del lunes 30 de marzo.

No busca disfrazarse de político tradicional

A su salida de la cuarta jornada de debates presidenciales, el candidato por País para Todos respondió para el medio Epicentro TV respecto a su última imitación al expresidente Alan García.

Al respecto, comentó que es parte "inherente" de su identidad tras su larga experiencia laboral y artística como humorista. Por ello, indicó que no encuentra sentido en dejar esta inclinación.

"No es confiado, es inherente a mi trabajo en el humor ¿por qué lo voy a dejar? No me voy a disfrazar de político tradicional", indicó.

Como se recuerda, durante la última jornada realizada el lunes 30 de marzo, Álvarez sorprendió al realizar una pequeña imitación del exlíder político del APRA tras compararlo con su contrincante en terna, Álvaro Paz de la Barra.

El candidato por País Para Todos indicó que al inicio se sentía un poco "inmerso en el tema de las propuestas" dejando de lado las imitaciones, sin embargo, esta es la segunda parodia realizada, la primera de ellas fue contra el postulante César Acuña.

Arremetió contra Yonhy Lescano

La terna 2 del primer bloque conformada por Carlos Espá, Carlos Álvarez y Yonhy Lescano exacerbó los ánimos durante el último debate presidencial. El intercambio entre los tres candidatos resultó en una enfrenta en contra del excongresista.

Ello, luego de que Lescano indicara que "el delito y la impunidad" están manejados por "mucho candidatos" que callan ante la corrupción. La declaración generó la rápida reacción de los otros dos participantes generando la participación de Álvarez.

"No sé, creo que el humorista soy yo. No me siento aludido, tranquilo señor Lescano. (...) Eso nos diferencia. Usted está preocupado por los niños del Congreso, y yo por los niños de Puno", respondió.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | La segunda tanda del Debate Presidencial tuvo su momento de tensión cuando Yohny Lescano dejó fuertes menciones a Carlos Espá y Carlos Álvarez, a quienes llamó lector de noticias y telonero de Fujimori respectivamente. Como réplica, el candidato de Sí Creo... pic.twitter.com/6l1CG9z9f1 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

Tras ello, Lescano arremetió indicando que no iba a permitir que "el telonero de Fujimori" le de clases de moral "cuando era el sobón de ese dictador".

La respuesta de País Para Todos no se hizo esperar pese a que solo contaba con unos pocos segundos para terminar su tiempo. "Lamento que el señor Lescano siga cayendo en la bajeza. Usted ha sido telonero de Pedro Castillo, porque usted pidió un puesto para ministro de Producción, y fue nombrado", respondió.