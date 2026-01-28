Ministro Tiburcio lanza advertencia a delincuentes tras extradición del 'Monstruo': "Caerán uno a uno"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el arribo al Perú de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', extraditado desde Paraguay, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó el trabajo de la Policía Nacional y la cooperación de la paraguaya. Advirtió a las organizaciones criminales y sus cabecillas, que el Estado no descansará hasta capturarlos y ponerlos tras las rejas.

Firme contra la delincuencia

Previo a la presentación del cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' en la Base Aérea del Callao, el titular del MININTER tomó la palabra y se dirigió a los grupos delictivos, asegurando que tendrán un final similar. También agradeció a las autoridades paraguayas por ayudar a combatir el crimen transnacional.

"Que quede claro este mensaje para las organizaciones y las bandas criminales. Los vamos a capturar, no hay fronteras ni refugio donde puedan esconderse. Así como 'El Monstruo', caerán uno a uno, la justicia y las rejas los esperan. A nombre del Gobierno, queremos agradecer al Gobierno de Paraguay", sostuvo Tiburcio.

🚨 Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", acusado de secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, se encuentra finalmente en la ciudad de Lima para hacer frente a la justicia. https://t.co/12dsX42N6e pic.twitter.com/J4JwJFXHOj — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 29, 2026

Destacó que la delincuencia que traspasa las fronteras es un problema que el Gobierno está comprometido con acabar. Resaltó que gracias a diversas acciones que realiza la Policía Nacional y de otros países, se ha logrado detener a varios criminales y afectar su composición al sacar de las calles a quienes fungen de líderes.

"El combate contra la criminalidad y el crimen organizado transnacional es una política de Estado, no es un discurso. Son operativos, capturas, cooperación internacional y resultados concretos. Seguiremos golpeando a las organizaciones donde más la duele, en su estructura y financiamiento", manifestó.

Captura y extradición del 'Monstruo'

El 24 de setiembre del 2025 la policía de Paraguay capturó al cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' en una vivienda de la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo. Para esto, se realizó un trabajo en conjunto, que también contó con la participación de la PNP, el Ministerio Público y autoridades guaraníes.

Tras varios meses de gestiones, finalmente se estableció que este miércoles 28 de enero este avezado delincuente sería extraditado. Los delitos que se le imputan son secuestro, asociación criminal y homicidios cometidos en Lima y otros países, considerados graves.

