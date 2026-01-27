Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pese a que fuera anunciado a inicios de enero, en medio de una serie de ataques extorsivos contra el sistema de transporte público de Lima y Callao, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del gobierno de José Jerí ya no será presentado en enero.

El Ejecutivo suma una nueva razón de crítica por parte de las fuerzas políticas y la ciudadanía, quienes no han quedado del todo conformes con los descargos presentados por el mandatario, tras revelarse sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

Plan debería en la primera semana de febrero

Si bien es cierto, que en más de una ocasión mencionó que el plan se implementará "progresivamente" hasta su aprobación definitiva, la estrategia para hacerle frente a la delincuencia recién podría hacerse realidad en la primera semana de febrero entrante, esto debido a la publicación de la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, publicada el sábado 24 de enero en el portal institucional del Ministerio del Interior (Mininter).

El mencionado dispositivo refrendado por el ministro Vicente Tiburcio, resuelve ampliar por 10 días calendario, a partir del 26 de enero, la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN

Dentro de lo revelado hasta la fecha por el mandatario, es que el plan cuenta con el asesoramiento técnico del FBI de los Estados Unidos; además, de que se incluyen acciones en los penales y repotenciamiento de las fuerzas del orden (Policía Nacional del Perú y serenos municipales).

En más de 100 días de gestión, la administración de José Jerí ha implementado como principal y única medida para contrarrestar la delincuencia, la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao desde octubre del 2025, teniendo su actual vigencia del 20 de enero al 20 de febrero.

Citan al ministro de Interior por Caso 'Chifagate'

En su décima primera sesión extraordinaria llevada a cabo este lunes 26 de enero, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó - por unanimidad - citar a los ministros de Energía y Minas e Interior, Luis Bravo de la Cruz y Vicente Tiburcio, respectivamente, en el marco de las investigaciones por el caso denominado 'Chifagate'.

Por el caso en referencia, el mandatario compareció ante el grupo de trabajo parlamentario el 21 de enero último, donde descartó cualquier acto corrupción durante los encuentros fuera de agenda que sostuvo con Zhihua Yang entre diciembre del 2025 y el presente mes de enero.

El titular del Interior declarará ante la Comisión que presidente el legislador Elvis Vergara, luego de haber admitido que también fue parte de la comitiva que acompañó a Jerí Oré en el chifa del citado empresario chino."No ha habido nada irregular. Si hubiera habido algo irregular, este ministro ya no estaría en el cargo", expresó el 22 de enero.

Mientras la crisis política alcanza nuevos niveles y con la delincuencia que se desborda cada día, el Ejecutivo amplió el plazo para presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, como mínimo para la primera semana de febrero.