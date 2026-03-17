Ofrecen 60 becas integrales para estudiar Farmacia Técnica: Incluye prácticas desde el primer ciclo

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Farmacias Peruanas (Inkafarma y Mifarma) y su aliado Zegel continúan impulsando la empleabilidad de los jóvenes por medio del Programa Formación Dual, que desde 2021 viene formando a más de 170 beneficiarios.

En la edición de este año, se iniciaron las inscripciones para que los jóvenes puedan acceder a 60 becas de la carrera de Farmacia Técnica, bajo el modelo de formación dual, que incluye su formación teórica y práctica desde el primer ciclo.

Como beneficiarios, los jóvenes recibirán una subvención económica para las horas de práctica que realizarán en Farmacias Peruanas (Inkafarma y Mifarma), la cual les permitirá cubrir sus gastos personales, contar con un seguro de salud y las herramientas necesarias para desarrollar su formación práctica.

Al concluir los estudios, los egresados obtendrán un título técnico avalado por el Ministerio de Educación y podrán postular a oportunidades laborales dentro del sector.

Programa asegura una educación integral

Gabriela Echecopar, directora de Gestión Humana de Farmacias Peruanas (Inkafarma y Mifarma), señaló que el programa de Formación Dual de Farmacia Técnica ha logrado asegurar una educación integral y alineada con las necesidades actuales del sector retail farmacéutico.

Por su parte, la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Zegel, Silvana de los Heros, subrayó la importancia de contar con una educación técnica en farmacia con prácticas desde el inicio de los estudios, puesto que esto permite a los estudiantes desarrollar competencias técnicas en campo, con estándares formales y supervisión adecuada.

Ofrecen 60 becas integrales para estudiar Farmacia Técnica

¿Qué incluye la beca?

Formación gratuita: Tu educación estará totalmente cubierta por Farmacias Peruanas.

Tu educación estará totalmente cubierta por Farmacias Peruanas. Subvención económica mensual: Recibirás una subvención económica para tus horas efectivas de práctica, la cual te permitirá cubrir gastos personales y la formación en Zegel en su totalidad.

Recibirás una subvención económica para tus horas efectivas de práctica, la cual te permitirá cubrir gastos personales y la formación en Zegel en su totalidad. Experiencia práctica: Mientras estudias, podrás aprender de manera práctica en las reconocidas boticas Inkafarma y Mifarma, bajo la supervisión de profesionales expertos en salud.

Mientras estudias, podrás aprender de manera práctica en las reconocidas boticas Inkafarma y Mifarma, bajo la supervisión de profesionales expertos en salud. Título oficial: Al finalizar el programa, obtendrás un título reconocido por el Ministerio de Educación (Minedu).

Al finalizar el programa, obtendrás un título reconocido por el Ministerio de Educación (Minedu). Oportunidad laboral: Si completas la formación, serás contratado para trabajar en una de las boticas anteriormente mencionadas.

¿Qué necesitas para postular?

Tener entre 18 y 25 años y haber concluido la secundaria.

Presentar tu DNI y certificado de estudios escolares.

Disponibilidad para asistir a clases y prácticas presenciales en Lima.

Aprobar el examen virtual y entrevistas de selección.

Realizar un pago único de matrícula de S/ 99.

No haber estado matriculado anteriormente en la carrera.

Asegura tu futuro profesional en el sector farmacéutico antes de que se agoten las vacantes. El plazo máximo para registrarte es el 5 de abril. Este programa es una oportunidad excepcional para quienes buscan una formación técnica con empleabilidad asegurada.