Bolivia: Líder opositor Luis Camacho fue puesto en libertad después de prolongada detención

El líder opositor Boliviano Luis Fernando Camacho Vaca fue puesto en libertad, el último viernes 29 de agosto, tras permanecer casi tres años en detención preventiva por las múltiples acusaciones legales pendientes, incluida la de los disturbios que conllevaron a que el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, fuese destituido en 2019 y ascendiera a Jeanine Áñez al poder.

Luis Camacho puesto en libertad

El gobernador suspendido de Santa Cruz permanecía tras las rejas desde el pasado diciembre de 2022, en el penal de Chonchocoro. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia levantó las medidas cautelares en cuatro procesos.

El primero de estos casos se llama 'golpe de Estado I', en el cual se investiga su participación en la crisis política suscitada en Bolivia en 2019. Además, en un segundo caso denominado 'decretazo' lo involucra en la firma de un decreto durante su gestión como gobernador.

En el nombrado 'carro bombero' se le vincula a la compra irregular de un vehículo. Y un cuarto caso está relacionado a una huelga de hambre que realizó en 2022 por 36 días.

Ahora, el también abogado deberá cumplir prisión domiciliaria. Su liberación se establece luego que el Tribunal Supremo de Bolivia emitiera un fallo que ordenaba a los jueces revisar la legalidad de la detención preventiva en los casos del propio Camacho, así como de la ex presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y Marco Pumari, ex líder ciudadano.

Camacho se pronuncia

El exgobernador opositor abandonó la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, flameando una bandera blanca y verde de Santa Cruz. En tal sentido, de acuerdo al medio boliviano 'El Deber', calificó su proceso de prisión como un "sacrificio".

Posteriormente, Camacho Vaca fue derivado hasta el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, desde donde adelantó que retomará sus funciones como gobernador y que postulará para el cargo en las elecciones subnacionales del 2026.

"Vamos a ir a la gobernación de nuevo con ese mismo compromiso, no hemos podido tener prácticamente tres años en la gobernación. Vamos a ir de nuevo con el mismo compromiso cuidando y defendiendo a nuestro pueblo Santa Cruz", señaló el líder opositor.

De este modo, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia levantó las medidas cautelares en cuatro procesos en contra del líder opositor Luis Camacho y fue puesto en libertad tras permanecer en prisión casi tres años. Ahora, deberá cumplir prisión domiciliaria.