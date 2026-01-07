Harold Forsyth sobre reunión de José Jerí y José Antonio Kast: "Es importante por asuntos fronterizos"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exrepresentante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, explicó la importancia de la reunión entre José Jerí y José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

¿Qué temas se verán en la reunión?

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Forsyth señaló que la visita a otros países de parte de Kast es parte de un gesto que debe ser bien correspondido por parte de los gobiernos de otros países.

"Es común que en muchos casos el presidente electo aproveche el tiempo antes de asumir el mandato para contactarse personalmente con diversos jefes de Estado. Ya lo hizo en Argentina con Milei, lo hace ahora con el presidente Jerí, son los dos países fronterizos que tiene Chile. Bolivia también es fronterizo, pero ellos legalmente no tienen relaciones diplomáticas", indicó.

Detalló que la visita es importante por los asuntos fronterizos a tratar, por el comercio bilateral, los mecanismos de cooperación y también porque los dos países pertenecen a la Alianza del Pacífico. Además, un tema también a tocar sería un eventual éxodo de migrantes.

"Eso debería preocuparnos porque también un número importantísimos de peruanos se encuentran en Chile trabajando, entonces en qué nos van a diferenciar, que seamos peruanos o venezolanos, somos países hermanos todos y ahí estamos instalados muy seriamente", expresó.

EE. UU. en Venezuela

El experto en temas internacionales explicó que la situación entre Venezuela y Estados Unidos es "extraña", pues "la situación, de acuerdo a lo que vemos, es que Delcy Rodríguez es prácticamente la reina de Inglaterra. Reina pero no gobierna, pero está obligada a firmar la documentación y a asumir las políticas" que ordena Washington.

"Extraño es el nuevo derecho internacional que se está formando, esta es una realidad. El tema ya no es la legalidad, el tema es la fuerza y la fuerza ha terminado siendo en relaciones internacionales hoy el factor dirimente, el factor que decide. Al punto de que estamos a puertas de un nuevo orden internacional, una nueva realidad", mencionó.

Sostuvo que en este momento tan crucial se tendrá que ver si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es "capaz de decir algo", no creo que importe mucho porque estos tres países tienen capacidad de veto.

Por otro lado, señaló que se tiene que observar a Francia y Ucrania, pues también hay conflictos en Europa que son de interés.

Es así que el exrepresentante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, detalló que el principal a tocar entre José Jerí y Kast, es fronterizo.