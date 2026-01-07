Rodolfo Reyna: "Este Congreso se va a caracterizar por haberse convertido en una agencia de empleos y viajes"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El especialista en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, fue consultado este miércoles 7 de enero en Exitosa sobre la nueva polémica generada al interior del Congreso sobre la bonificación por concepto de escolaridad de 5 UIT (S/ 27 500) a la que ascenderán próximamente los trabajadores parlamentarios.

Además, del excesivo presupuesto que maneja cada legislador para contratar personal en sus despachos, no siendo conscientes de que la imagen de este poder del Estado se ve afectada rotundamente por el contrataste que genera con la falta de empleo y crisis económica que atraviesan millones de peruanos cada día.

Actual Parlamento deja un pésimo precedente

En comunicación con el programa "Hablemos Claro", el experto fue claro en afirmar que el "recuerdo" que va a generar el Parlamento saliente es el despilfarro de dinero que efectuó durante sus cinco años de funciones y los reiterados blindajes que han realizado sobre ellos mismos cuando se presentabas denuncias por sus presuntas vinculaciones a hechos de corrupción.

"La mayoría de estos congresistas que se han elegido bajos las reglas de la no reelección en su momento, han visto en la oportunidad de acceder a un puesto público como es la de congresista, la de obtener un beneficio personal (...) este Parlamento se va a caracterizar por un derroche presupuestal por haberse convertido en una agencia de empleos y de viajes, eso es lo que está marcando este quinquenio", expresó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el especialista en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, afirmó que el actual Congreso se ha convertido en una "agencia de empleos y de viajes".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/TT6wkzxBMu — Exitosa Noticias (@exitosape) January 7, 2026

En ese sentido, puso como ejemplo el caso del congresista y expresidente de dicha institución, Alejandro Soto Reyes, quien rápidamente logró que se promulgue una ley en su favor prescribir una condena de más de ocho años de cárcel por el delito de estafa.

Exceso de trabajadores en despacho sería por las elecciones

En las últimas semanas se han hecho de conocimiento una serie de casos relacionados a trabajadores parlamentarios que vienen realizando actividades proselitistas en vez de cumplir sus funciones propias por las que se les paga el sueldo con los impuestos de todos los peruanos.

Esta situación, que incluso han sido elevada a los jurados electorales especiales por presuntamente vulnerar la neutralidad electoral, no responde más que al interés que tienen decenas de congresistas de formar "operadores políticos" para lograr la reelección en los comicios generales del próximo 12 de abril.

"En la práctica han convertido en una división o un repartimiento de puestos de trabajo que, en un contexto de campaña electoral, este numeroso número de trabajadores que tiene el Congreso, en promedio de 28 por parlamentario, se convierten en una serie de operadores políticos (...) hemos visto que en horario de oficina están locales partidarios, que participan en actividades proselitistas, usan los bienes del Estado para actividades proselitistas".

En ese sentido, y en líneas generales, denunció una falta de control sobre el manejo humano y presupuestario del Legislativo, esperando que con la nueva llegada de senadores y diputados, esta mala práctica pueda revertirse.