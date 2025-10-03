Premier Arana señala que detrás de las protestas existe una organización criminal: "Eso no lo vamos a permitir"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En Tacna, el premier Eduardo Arana se refirió a las recientes protestas ciudadanas que ocurrieron en Lima. Según indicó, detrás de dichas manifestaciones habrían miembros de una "organización criminal" que se ha preparado para dañar a los policías y destruir bienes públicos y privados. "Eso no lo vamos a permitir", comentó.

Premier Arana se pronuncia sobre manifestaciones

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio, el presidente del Consejo de Ministros se pronunció sobre las recientes movilizaciones registradas en Lima.

Al respecto, la autoridad indicó que detrás de estas manifestaciones existiría una organización criminal la cual tendría como finalidad de generar caos y atentar contra la seguridad.

"De pronto encuentran que uno de estos que se arrojan a la Policía y a los terceros están premunidos de sustancias corrosivas, estamos hablando eentonces de una organización criminal que se ha preparado previamente para arrojarle a los policías y para destruir bienes públicos y privados, eso no lo vamos a permitir", manifestó Arana Ysa.

Nueva planta de tratamiento en Calana

Cabe resaltar que, las declaraciones del premier fueron brindadas en el marco de la nueva planta de tratamiento de Calana, en Tacna. Esta será una infraestructura que beneficiará a más de 300 mil tacneños.

Ellos tendrá un mejor servicio de abastecimiento de agua y sin niveles de arsénico. Junto al premier Eduardo Arana estuvieron presentes en esta actividad, el ministro de Vivienda, Durich Wittembury, y el gobernador regional Luis Torres.

15 detenidos en paro de transportistas son liberados

El último jueves 2 de octubre se llevó a cabo el paro de transportistas en el que 17 personas fueron detenidas de acuerdo a un reporte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). La organización señaló que no han podido inspeccionar a los detenidos.

Según lo informado por la entidad, los detenidos habrían sido detenidos por su participación en las manifestaciones en el marco del paro de transportistas entre los que se encontraba una menor de edad.

🔴 Actualización | Paro de transportistas



Las 15 personas que se encontraban detenidas en la Comisaría de Puente Piedra ya fueron puestas en libertad, tras firmar las actas correspondientes. https://t.co/fAOQz41owo — CNDDHH 🇵🇪 #NoALaLeyDeAmnistía (@cnddhh) October 3, 2025

Además, señalaron que estos permanecieron más de cuatro horas desde la actualización de la publicación alrededor de las 18:00 horas.

Ahora, este viernes 3 de octubre, la CNDDHH informó que las personas que se encontraban detenidas en la comisaría de Puente Piedra ya fueron puestos en libertad, tras firmar las actas correspondientes.

Como vemos, el premier Eduardo Arana, desde Tacna, manifestó que detrás de las recientes protestas ciudadanas que ocurrieron en Lima habrían miembros de una "organización criminal".