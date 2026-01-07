José Luna Gálvez: PL que otorga beneficios para el pago de multas de tránsito se aprobará en la próxima legislatura

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en declaración exclusiva para Exitosa, reveló detalles de su proyecto de ley que plantea beneficios para el pago de multas e infracciones de tránsito. Según precisó, esta iniciativa será aprobada en la próxima legislatura.

PL de José Luna Gálvez en beneficio de transportistas

José Luna Gálvez presentó una iniciativa legislativa para establecer el Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte y tránsito terrestre, que permitirá la reducción de hasta el 98% del total de las multas impuestas a los transportistas y el cual permite la minoración o conversión de las sanciones, tanto del servicio público como privado, a cambio de seguir cursos de educación vial.

Según precisó en una reciente entrevista con Exitosa Trujillo, la medida legislativa N.º 13665/2025-CR tiene como objetivo "aliviar la carga económica de miles de conductores" y "brindarles una segunda oportunidad para formalizarse". Pues bien, esta iniciativa nace a raíz de que "los actores que emiten boletas lo hacen con sanciones sin control".

"Cada boleta que le ponen a un taxista pueden llegar a S/5,500 por boleta. Algunos tienen deudas inmensas y lo hacen a privados, particulares e inclusos a formales, pero esos no pagan. Pero a los pequeños autos, taxistas, los quieren embargar y les piden que se formalicen, ¿pero cómo si deben 20 mil o 30 mil? Las boletas cuestan más que el vehículo", expresó.

¿Proyecto de ley N.º 13665/2025-CR será aprobado?

Asimismo, José Luna Gálvez sostuvo que la medida regirá en el transporte y tránsito terrestre de vehículos público y privado que "son objeto de sanciones y multas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Sutran y de la Policía Nacional, así como los órganos de los gobiernos regionales y locales encargados de la fiscalización" de manera "desproporcionada" y "atropellada".

Pero no todo quedó ahí, ya que agregó que se realizan las coordinaciones necesarias para que este proyecto de ley sea aprobado en la próxima legislatura, demostrando que esta "norma tiene el apoyo popular", por el hecho de que responde a una grave problemática en el país.

"Empezamos una lucha a favor de los transportistas de todo, incluso los particulares. (...) Vamos a movilizar para que salga esta norma y estoy seguro de que lo vamos a lograr. (...) Esto se va a aprobar en la próxima legislatura, estamos armando y coordinando para que así se haga. (...) Acompañamos siempre con presión en la calle para demostrar que esta norma tiene el apoyo popular", puntualizó Luna Gálvez.

Programa de Regularización de Sanciones

Como se sabe el proyecto de ley N° 13665/2025-CR, busca ofrecer una salida viable a conductores que, debido a la acumulación de sanciones y altos costos, han quedado fuera de la formalidad y sin posibilidad de recuperar su actividad económica.

Por ello, el Programa de Regularización de Sanciones, comprende el beneficio de reducción de multas, o infracciones impagas, incluyendo los intereses, recargos y costas procesales, conforme el siguiente detalle:

Infracciones calificadas como "leves" reducción de un 98%.

Infracciones calificadas como "graves" reducción de un 95%.

Infracciones calificadas como "muy graves" reducción de un 92%.

Finalmente, en Exitosa, José Luna Gálvez hizo un llamado para que su proyecto de ley sea aprobado en la próxima legislatura, asegurando que permitirá a los conductores que se encuentren en dificultades económicas puedan acceder a facilidades de pago, haciendo el sistema más accesible y justo.