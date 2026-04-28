Vraem: Congreso evalúa citar al ministro de Defensa Amadeo Flores por la reciente masacre en Colcabamba

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Wilson Soto propuso citar con urgencia al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, para explicar ante el Pleno la muerte de cinco personas en Colcabamba. La iniciativa surge tras graves cuestionamientos a la versión oficial sobre el operativo militar realizado en la provincia de Tayacaja.

Contradicciones sobre el operativo militar

Las fuerzas del orden sostuvieron que la patrulla actuó en legítima defensa tras ser atacada por elementos vinculados al narcoterrorismo el pasado 25 de abril. Sin embargo, esta postura inicial del Comando Conjunto ha sido desmentida por los familiares de las víctimas y diversos testimonios.

"Versiones difundidas por diversos medios de comunicación señalan que los hechos no corresponderían a un enfrentamiento armado en los términos inicialmente informados, sino a un uso presuntamente desproporcionado de la fuerza", informó el parlamentario.

Los deudos aseguran que los fallecidos eran jóvenes agricultores que regresaban de un partido de fútbol, descartando cualquier nexo con actividades ilícitas en la zona. El operativo resultó en cinco civiles muertos y dos heridos, sin registrarse ninguna baja o afectación en el personal de las milicias.

El pedido parlamentario busca que el Ministerio de Defensa entregue un informe pormenorizado sobre las reglas de empeño aplicadas durante la incursión en Huancavelica. La sociedad civil exige que se identifique a los responsables de los disparos que acabaron con la vida de los deportistas locales.

#Ahora El congresista Wilson Soto ha presentado una mocion que propone invitar al Ministro de Defensa para que informe sobre la muerte de jóvenes en Colcabamba. La iniciativa será puesta en debate en el Pleno, requiriendo mayoría simple para ser aprobada. Vía @Politica_LR pic.twitter.com/9CXgmid4FR — Ariadna Yaya Añazco (@Chica_de_prensa) April 28, 2026

Falta de transparencia en el sector Defensa

La moción crítica la inasistencia previa del titular de Defensa a las citaciones de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso el 27 de abril. Esta ausencia refuerza el pedido para que el ministro Flores rinda cuentas públicamente ante la representación nacional.

"Resulta necesario que el Ministro de Defensa informe ante el Pleno del Congreso sobre estos hechos de especial gravedad, más aún considerando la necesidad de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos", reporta el documento.

El Legislativo requiere que el ministro detalle las acciones tomadas para esclarecer los hechos y evitar que se repitan incidentes similares en el futuro. La votación de esta moción solo necesita mayoría simple para obligar la presencia del ministro Amadeo Flores en el hemiciclo.

La búsqueda de justicia por la reciente masacre en Colcabamba depende de que el ministro de Defensa brinde un informe detallado ante el Congreso. Solo la transparencia sobre la intervención militar y el presunto enfrentamiento permitirá determinar las responsabilidades por las muertes ocurridas en Colcabamba, Huancavelica.