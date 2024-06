Ministro del Interior: Capitán Diviac cercano a Harvey Colchado sería interlocutor de Juan Santiváñez en audio contra periodista

Revelan que audio en el que presuntamente hablaba el titular del mininter, Juan Santiváñez, sobre un periodista, habría sido dirigido para un capitán de la Diviac cercano a Harvey Colchado.

Declaraciones del exministro del Interior, Mariano Gonzáles, apuntan a que conversaciones entre el ahora titular del Mininter y agente relacionado con Harvey Colchado serían las mismas que estuvieron rondando entre chats de policías desde hace unos meses.

Del mismo modo, aseguran que esa conexión con el capitán era revelada al entonces jefe de la Diviac, antes que su relación con el Poder Ejecutivo se rompiera.

Estos acercamientos no son casualidad, según la investigación periodística de Cuarto Poder, Juan Santiváñez llegó al poder tras ser conocido por ser un excepcional abogado de policías. Algunos de sus casos relacionados con hechos de corrupción.

Sus conversaciones habrían iniciado tras conocerse en 2022. En ese momento, ya era conocido por dicho motivo entre los círculos de policías. Pero su mayor comunicación vino en 2023, en especial cuando la División de Investigación iba tras los pasos del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte.

La cercanía de ambos personajes que hasta se acercaron a almorzar en un chifa de San Borja. En esta ocasión, Juan Santiváñez prometió mantener un acérrimo apoyo al grupo especial de la Policía.

Pese a ello, los medios no tuvieron la misma consideración y como es público, se pudo conocer cuál era el pasado del ministro, desde su defensa a policías cuestionados, tras diferentes reportes periodísticos. Lo mismo que habría socavado en el polémico pedido en el que Marco Sifuentes era agraviado y por ende, quebrado su positivismo con Diviac.

El audio, negado en reiteradas ocasiones por el letrado, dataría de mediados de mayo, cuando recién era un flamante alto funcionario. Sin embargo, el jefe del Mininter ha sido enfático en sus palabras.

"Jamás utilizo adjetivos y mucho menos me expreso de manera despectiva en ninguna de mis conversaciones, ni siquiera las amicales. No solo no reconozco ninguna mención, sino que además la rechazo tajantemente, porque no es ni mi forma de hablar ni las formas en las que yo me expreso. Puedo discrepar con alguien, pero no en ese nivel", señaló..