Miralles tras crisis por ducto en Megantoni: Si no hubiera sido concesionado, no tendríamos gas

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

A tres meses y medio de que se suscite la crisis energética en el país por la deflagración en el ducto de la estación KP-43, a cargo del consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP), la ex primera ministra Denisse Miralles destacó la labor de la inversión privada en el marco de la emergencia que paralizó al Perú por dos semanas.

Como se recuerda, el 1 de marzo último se registró el grave incidente en Megantoni, región Cusco, lo que obligó al Gobierno a adoptar una serie de medidas (teletrabajo y la suspensión de clases en Lima y Callao) para garantizar la operatividad de actividad esenciales, como, por ejemplo, el transporte público y el rubro industrial.

Sin inversión privada el restablecimiento del gas hubiera demorado más tiempo

En entrevista brindada este miércoles 17 de junio al programa "Hablemos Claro", la también directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión sostuvo que la emergencia pudo ser solucionada a tiempo, debido a que la administración del traslado del hidrocarburo está a cargo de una empresa privada, bajo el sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP).

En ese sentido, alertó que si el ducto hubiera estado a cargo del Estado en su totalidad, el incidente hubiera demorado varias semanas (meses) en superarse, lo que hubiera generado un perjuicio económico mucho más severo para las empresas, comerciantes y emprendedores.

"Nos comentaba Cálidda que para recuperar, si se perdía el gas, se necesita cuatro meses para recuperar el gas. Entonces, una de las ventajas de las APP es que te permite tener a cargo de la previsión del servicio a una empresa que a todo costo tiene que garantizar que el servicio se restituya", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Denisse Miralles, expremier y directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, destacó el rol de la inversión privada en el desarrollo de infraestructura energética. Al referirse a la rotura de un ducto en Megantoni,... pic.twitter.com/yVEtqPf74U — Exitosa Noticias (@exitosape) June 17, 2026

Osinergmin: "Concesionario incumplió obligaciones establecidas en los contratos de concesión"

En el marco de las acciones de supervisión realizadas tras la deflagración en la región Cusco, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) concluyó que el concesionario incumplió con sus obligaciones establecidas en los contratos de concesión.

Asimismo, señaló que la empresa concesionaria (TGP) no suministró el suficiente flujo y presión de gas necesarios para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo de 2026, siendo esta una obligación contractual que establece que el sistema debía ser "diseñado, construido, mantenido y operado" para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad del 99 % para un año continuo.

En ese sentido, Osinergmin informó que remitió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) su informe de fiscalización del Contrato de Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate.

Desde el organismo señalaron que continuarán con su investigación técnica, con el objetivo de determinar la causa de la deflagración, así como verificar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del concesionario, y de identificarse incumplimientos, se iniciarán los procedimientos administrativos sancionadores que puedan corresponder.