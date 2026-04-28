Crisis del gas natural: Osinergmin identificó graves fallas de TGP al no suministrar suficiente flujo en gasoducto

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la deflagración en Cusco que generó la crisis del gas natural y sus líquidos a inicios de marzo, Osinergmin determinó que la concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP) incumplió su contrato con graves fallas, al no suministrar el flujo y la presión suficientes para cubrir la demanda diaria máxima.

Osinergmin identifica incumplimientos de TGP en gasoducto de Megantoni

El pasado 1 de marzo, una fuga en un gasoducto de la empresa TGP y su posterior deflagración en Cusco generó la declaratoria de emergencia de este recurso energético, debido a que se interrumpió su sistema de transporte a todo el país.

La situación generó una grave crisis de desabastecimiento que impactó negativamente en miles de familias en Lima y en diversas regiones del país. Las medidas del Gobierno recayeron en clases virtuales, teletrabajo y una racionalización para reducir drásticamente el consumo del gas.

Tras más de un mes del control de la emergencia, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitió un comunicado informando sobre sus primeros hallazgos en torno a la investigación realizada en todo este tiempo para determinar las causas del incidente.

"Osinergmin identificó que la empresa concesionaria no suministró el suficiente flujo y presión de gas necesarios para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo del 2026", se lee en el escrito.

Según la entidad, esta era una obligación establecida en el contrato de concesión de TGP, donde se indica que "el sistema debía ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad del 99% para un año continuo".

Remisión al Minem y continuidad de investigación para determinar causas

Los informes de fiscalización en torno al transporte de gas natural y de líquidos de gas natural han sido remitidos al Ministerio de Energía y Minas (Minem), "para la evaluación y adopción de las acciones que correspondan", es decir, la aplicación de eventuales penalidades u otras acciones concernientes al contrato.

Asimismo, el organismo regulador señaló que mantiene abierta su investigación técnica para dar con las causas exactas de la deflagración ocurrida en marzo y verificar si existieron otros incumplimientos en materia de seguridad y mantenimiento.

De detectarse estos últimos, Osinergmin iniciará procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.

"Los resultados de aquella investigación serán comunicados oportunamente, siempre garantizando una análisis riguroso y transparente", aseguró el organismo.

Osinergmin determinó que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) incumplió su contrato al no suministrar el flujo y presión suficientes en el gasoducto.