Montenegro: "Boluarte saca brillo por ser la primera presidenta mujer y no encontramos respaldo en ella"

En entrevista con Exitosa, la extitular del Ministerio de la Mujer, Gloria Montenegro, expresó su descontento hacia la gestión de la presidenta Dina Boluarte respecto a la lucha contra la violencia de género.

En diálogo con Katyusca Torres en el programa 'Exitosa Te Escucha' la exministra señaló que pese a la relevancia histórica de ser la primera mujer presidenta del Perú, no se han visto acciones contundentes en la lucha de prevenir la violencia contra la mujer.

"Tenemos que exigir no solamente a los miembros de la Policía Nacional del Perú, sino a la Fiscalía y al Poder Judicial, y de manera concreta al Congreso de la República. La presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, quien saca brillo por ser la primera presidenta mujer del Perú pero no encontramos en ella un respaldo contundente para evitar para prevenir la violencia contra niñas y mujeres", declaró para Exitosa.

Asimismo, destacó que además del trabajo del Ministerio de la Mujer, es crucial ofrecer capacitación a los operadores de justicia, como la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y el Poder Judicial. De igual forma, aseveró que necesita un aumento de presupuesto para poder capacitar a estas entidades.

Además, subrayó la importancia de la prevención, instando a alcaldes, gobernadores y cuerpos de serenazgo a desempeñar un rol activo en la seguridad ciudadana y la protección de las mujeres en sus comunidades.

La presidenta de la Republica, Dina Boluarte, se encuentra en el ojo público debido a la última encuesta de Datum, donde la mandataria solo alcanzó el 3% de aprobación durante el mes de noviembre. Según la encuestadora, el 94% de peruanos desaprueba la gestión que viene realizado en el cargo de jefa de la Nación.

En esa misma línea, en conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la gerente general de Datum, Urpi Torrado, aseveró que Boluarte sería la presidenta con menor apoyo popular a nivel mundial. Asimismo, subrayó que las medidas que el Estado efectuó durante la semana de realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) fueron duramente cuestionadas por la ciudadanía.

"El 3% (de aprobación a la presidenta Dina Boluarte) no tiene precedentes. Incluso, a nivel mundial, no creo que haya otra autoridad con esa popularidad (...) La población tiene muchas expectativas y ve con buenos ojos APEC, eso no es lo que se cuestiona. El cuestionamiento va hacia las medidas que se tomaron para poder celebrar la reunión en Lima", aseveró Torrado para Exitosa.