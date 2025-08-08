Grupo técnico de Iquitos: Gustavo Petro nos ha declarado la guerra, solo que a nivel diplomático

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente del grupo técnico de Iquitos, Enrique Rodríguez, se refirió a la tensión entre Perú y Colombia por la isla Santa Rosa, ubicada en la Amazonía. Según precisó, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le "declaró la guerra" al Perú a nivel diplomático.

Tensión entre Colombia y Perú

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Rodríguez indicó que la región Loreto tiene un solo problema, que no resulta ser Colombia ni algún otro país, sino la capital limeña. Al respecto, indicó que si Loreto fuera un estado independiente y autónomo, dicho problema con el territorio colombiano no hubiera existido.

"(Gustavo Petro) nos ha declarado la guerra, solo que ha nivel diplomático, y yo creo que acá al margen del Perú, yo tengo miedo que la Cancillería peruana entre, porque cada vez que ha entrado los diplomáticos peruanos hemos perdido territorio", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Rodríguez cuestionó al Estado peruano señalando que se niega diversas propuestas como zona económica especial en Iquitos, el tren Chancay-Iquitos-Manaos-Belén, entre otros. Según indicó, el gran enemigo del desarrollo de dicha región resultaría ser Lima. "Somos una región malherida", añadió.

En tal sentido, informó que el martes 5 de agosto, los ciudadanos loretanos se comunicaron con las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para que se resguarde la zona fronteriza, debido a que creyeron que Petro ingresaría a la fuerza para "recuperar" el territorio de Santa Rosa.

Reafirman soberanía de Isla Santa Rosa

Respecto a este tema, el canciller Elmer Schialer ratificó la soberanía peruana en relación con la Isla Santa Rosa, en medio de la disputa limítrofe iniciada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, al acusar a nuestro país de "copar" su territorio.

En medio de la controversia, en la que Petro defiende que la extensión del distrito de Santa Rosa, que convocó a la creación de la Isla Santa Rosa, pertenece a Colombia, Schialer negó este supuesto e hizo una contundente recomendación al mandatario.

"La verdad que exacerbar los ánimos es lo menos aconsejable. Yo lo que aconsejo, con todo respeto, por supuesto, al señor presidente Gustavo Petro, es que ponga paños fríos a esto. El Tratado de Salomón Lozano del año 22 y este Protocolo de Río de Janeiro pusieron fin a todos los diferendos entre Colombia y el Perú", comentó a TV Perú.

De esta manera, el presidente del grupo técnico de Iquitos, Enrique Rodríguez, afirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le "declaró la guerra" al Perú a nivel diplomático.