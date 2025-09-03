Muñante sobre construcción de penal en 'El Frontón': Sugiero que prioricen los penales que están a medio construir

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte sobre construir un nuevo penal en la isla 'El Frontón'. Sobre ello, indicó que el Ejecutivo debería dar prioridad a la construcción de otros penales que se encuentran paralizados.

Déficit de presupuesto para construcción de penales

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario indicó que a raíz de dicho planteamiento, se ha evidenciado que existe un déficit en cuanto al presupuesto para la construcción de más establecimientos penitenciarios; ello en el marco de la paralización de otros penales.

"Se sugiere en este caso que se puedan priorizar aquellos penales que están ya a medio construir. El día de hoy, le he remitido un oficio al señor Santiváñez para que me informe sobre el avance del megapenal de Ica, es un penal que está ahí prácticamente abandonado", dijo a la prensa, este miércoles 3 de septiembre.

De tal modo, Muñante indicó que la falta de presupuesto para la ejecución de otros centros penitenciarios también es parte de la inseguridad ciudadana en el país, debido a que existe actualmente un problema de hacinamiento en penales del Perú.

En tal sentido, el legislador fue consultado sobre el costo que conllevaría construir dicho penal, el cual, según informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, costaría aproximadamente S/ 500 millones. Sobre ello, Muñante aseguró que, así se abaraten los precios para la construcción, el mantenimiento del penal en 'El Frontón' resultará "bastante oneroso".

Remitió oficio a Santiváñez por megapenal en Ica

Según anunció Muñante, este miércoles 3 de septiembre, ha remitido un oficio hacia el titular del Ministerio de Justicia (Minjusdh) con la finalidad de que Santiváñez brinde un informe sobre los avances en la obra del megapenal en Ica, en el cual permanecería "en abandono".

Además, recalcó que dicho establecimiento penitenciario está construido solo hasta el 25% y albergaría a más de 3 mil internos, por lo que, obras como estas deberían ser la verdadera prioridad para el Ejecutivo que actualmente, se enfoca netamente en la construcción del penal en 'El Frontón', a pesar de los cuestionamientos de parte de exministros.

"Había un problema burocrático de documentos, un tema arbitral, pero que a este año se prometió que se iba a subsanar todo, entonces el día de hoy le he remitido este oficio (a Santiváñez) para que nos informe cual es el estado", concluyó.

De esta manera, el parlamentario Alejandro Muñante cuestionó la propuesta del Gobierno actual que involucra la construcción de un nuevo penal en 'El Frontón', debido a que considera que las autoridades del Ejecutivo deben priorizar otras obras paralizadas de centros penitenciarios, en lugar del referido.