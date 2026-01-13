Kelly Portalatino propone elegir por voto a jueces y fiscales: "El sistema de justicia ha fracasado"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La congresista Kelly Portalatino, integrante de la bancada de Perú Libre, señaló que su agrupación política ha propuesto que los jueces y fiscales del país sean elegidos mediante voto popular. En diálogo con Exitosa, la parlamentaria sostuvo que el actual sistema de justicia "ha fracasado" y que se requiere un cambio profundo para recuperar la confianza ciudadana.

"Ya la población tiene que darse cuenta. Ha habido una falta de capacidad. Hoy por hoy [los jueces y fiscales] se han dedicado a perseguimiento político. El sistema de justicia ha fracasado. Estamos viendo que están dando libertad a aquellos criminales y eso es lamentable", declaró Portalatino.

La legisladora hizo referencia al reciente caso de la captura de José Carlos Rodríguez, alias "Chon", presunto cabecilla de la organización criminal Los Amigos del Sur. El sujeto había sido liberado anteriormente por exceso de carcelería, lo que, según comentó la congresista, evidenciaría las deficiencias del sistema judicial.

"Como bancada de Perú Libre lo que hemos propuesto es la elección del voto popular para elegir a los magistrados que son tanto del Poder Judicial como los fiscales", agregó.

Cuestionamientos a la gestión de seguridad

En otro momento de la entrevista, Portalatino también cuestionó la labor del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la criminalidad. Sugirió que los jefes de ambas instituciones deberían ser retirados si no cuentan con la capacidad requerida.

"Hoy vemos un fracaso por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú o también la Dirección Regional de Contrainteligencia. Hay presupuesto, lo que falta es capacidad, y esa es la cabeza del comandante general de la PNP, quien no está tomando la mejor conducta y está sacando algunas situaciones de show por los medios; pero eso no es la solución", afirmó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, la congresista Kelly Portalatino cuestionó la gestión del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la criminalidad. Sugirió que los jefes a cargo de ambas instituciones deberían ser retirados... pic.twitter.com/bRdUyKQIad — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

La congresista añadió que, de persistir la incapacidad, el comandante general debería ser retirado de su cargo para evitar mayores repercusiones dentro del Ejecutivo.

"Si hay esa incapacidad por parte del comandante general, hay que retirarle, porque esta responsabilidad política y social va a ser asumida por el ministro del Interior y si es así tendría que dar un paso al costado, no debe hacer quedar mal al presidente de la República", puntualizó.

Las declaraciones de Portalatino abren un debate sobre la independencia judicial y la gestión de la seguridad interna. Mientras Perú Libre insiste en el voto popular para elegir magistrados, la congresista advierte que la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado exige cambios inmediatos en las instituciones responsables.