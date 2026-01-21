RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Perú Libre presentó su plancha presidencial y candidatos al Senado

El partido Perú Libre presentó su plancha presidencial y candidatos al Senado en las elecciones generales del 2026. El presidente del organismo político, Vladimir Cerrón, reapareció de forma virtual en el mitin.

21/01/2026

Desde la Casa del Maestro, el partido político Perú Libre realizó la presentación oficial de su plancha presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026.

Plancha presidencial en Perú Libre

Este miércoles 21 de enero, Perú Libre presentó su plancha presidencial y los candidatos que aspiran a ser parte de las Cámaras de Diputados y Senadores para el periodo parlamentario 2026-2031. 

La fórmula presidencial del partido se encuentra encabezada por Vladimir Cerrón, quien se incorporó la cita de forma virtual por contar con un pedido de la justicia peruana. Cerrón Rojas busca llegar a Palacio de Gobierno a pesar de estar incriminado por el delito de organización criminal.

Acompañando a Cerrón se encuentra Flavio Cruz en la primera vicepresidencia y Bertha Rojas, madre de Cerrón, para la segunda vicepresidencia.

"Saludo asimismo a la fórmula presidencial integrada por mi persona, el doctor Vladimir Cerrón Rojas, como primer vicepresidente; el doctor Flavio Cruz Mamani como segundo vicepresidente; y la doctora Bertha Rojas López. A todos los saludo de manera combativa y revolucionaria", señaló Cerrón.

Entre la lista de senadores se encuentra Kelly Portalatino y María Agüero, parlamentarias del actual congreso que buscan la reelección en el Congreso.

Arturo Cárdenas, también conocido como 'Pinturita' y quien fue investigado por el caso 'Los Dinámicos del Centro' también fue presentado como parte de la propuesta parlamentaria por la región Lima.

Vladimir Cerrón reapareció en video

El líder del partido político, Vladimir Cerrón, reapareció bajo la modalidad virtual en la presentación de la plancha presidencial. El prófugo de la justicia desde octubre de 2023 continúa en la clandestinidad sin embargo no fue impedimento para anunciar su intención de ser presidente del Perú.

La actividad virtual de Vladimir Cerrón por redes sociales es completamente activa a pesar de que cuenta con requisitoria vigente y el pago de S/500,000 como recompensa por información que lleve a su captura.

Su intervención durante el evento estuvo dirigida a los militantes de su partido y no se brindaron mayores detalles sobre un planteamiento político para el país. Por su parte, saludó la postulación de los candidatos para ambas Cámaras reafirmando su continuidad en la carrera política.

