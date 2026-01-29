ONPE eligió más de 834 mil miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026: Conoce AQUI si estás en la lista

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó el sorteo para determinar quiénes se desempeñarán en el cargo de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 a desarrollarse el 12 de abril, eligiendo a 834 mil ciudadanos. Conoce en la siguiente nota cómo saber si fuiste seleccionado.

Sorteo público

Por cada mesa de sufragio se eligió un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, tal como lo establece la Ley N.° 32231. Cabe señalar que antes eran solo tres suplentes, el incremento de la cifra busca garantizar la oportuna instalación de las mesas, evitando recurrir al apoyo de los electores de la fila.

El sorteo se llevó a cabo en cada una de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales instaladas en todo el territorio nacional. Estos órganos temporales se encargan de la organización y ejecución de los comicios generales, además, brindan información electoral a la ciudadanía.

Luego de la actividad, el personal de las ODPE publicará de forma provisional, en lugares de alta concurrencia de público, la lista de miembros de mesa para que cualquier ciudadano o personero pueda formular las tachas que estime pertinentes. También se podrá consultar en la página de la ONPE sobre las Elecciones Generales 2026 que se activará este 29 de enero: LINK.

Beneficios de ser miembro de mesa

Las tachas se podrán presentar en las oficinas descentralizadas dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la publicación, según lo establecido por el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones. Se admitirán a trámite las solicitudes que cuenten con un documento de sustento. Una vez admitida la solicitud es remitida al Jurado Electoral Especial para que se resuelva.

Hay que resaltar que no pueden ser miembros de mesa los candidatos, personeros de las organizaciones políticas, no los funcionarios y empleados de los organismos electorales. Tampoco pueden ejercer estos cargos autoridades políticas, ciudadanos que integran los comités directivos de los partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, autoridades o representantes elegidos popularmente, según el artículo 57 de la LOE.

El domingo 12 de abril, los ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de mesa tendrán la responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las 92,766 mesas electorales que se deben instalarse en los comicios.

Aquellos que ejerzan el cargo de miembro de mesa habrá un incentivo económico de S/165. Asimismo, para quienes hayan completado su capacitación, se les otorgará un día de descanso remunerado no compensable, para trabajadores del sector público y privado, que se deberá tomar en los 90 días posteriores a la fecha de las elecciones.

Los ciudadanos elegidos que no estén presentes en la instalación de mesa de votación tendrán una multa del 5% de una Unidad Impositiva Tributaria, que equivale a S/275.

