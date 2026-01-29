Fallece popular cantante de vallenato en accidente de moto después de ofrecer un concierto

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vez más la industria musical y del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un joven cantante de vallenato después de sufrir un accidente mientras conducía su motocicleta.

Muere cantante tras accidente en moto

El portal Q'Hubo Bogotá informó que el cantante, promesa del vallenato, Wilker José Vivanco García, perdió la vida mientras se dirigía a su casa. De acuerdo a los primeros reportes, el joven artista el siniestro se dio una noche después del último concierto que ofreció a sus seguidores en Málaga, donde demostró sus habilidades artísticas frente a todos con su mejor repertorio.

De pronto al manejar por la vía que conecta los municipios de San Gil y Charalá, en el departamento de Santander, en Colombia, fue protagonista de un aparatoso accidente. "Perdió el control al tomar una curva peligrosa en el kilómetro 14", señalaron los medios locales. El siniestro dejó otra persona lesionada, que recibe atención médica y que de acuerdo a las diligencias se reveló que se trataría de un amigo de Wilker que viajaba con él.

Vivanco García, considerado una promesa del vallenato, sufrió graves lesiones en el rostro que le ocasionaron la muerte de manera inmediata. La noticia ha conmocionado a seguidores y colegas, que recordaron su talento y conexión con el público.

Accidente bajo investigación

Según las primeras versiones, Wilker salió de la vía, cayó a una cuneta y terminó estrellándose violentamente contra una caja de aguas lluvias. El impacto fue mortal. Sin embargo, las autoridades policiales aún mantienen el caso bajo investigación para determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia que dejó en luto a la música colombiana.

¿Quién fue Wilker José Vivanco García?

Wilker José Vivancio García fue un popular artista que nació en Caldas, Colombia. De acuerdo al medio 'La Vanguardia', era agricultor de día y cantante de corazón. Amaba el vallenato romántico y la champeta, géneros con los que se ganaba el cariño de la gente en el municipio de Páramo.

Era conocido por su alegría, su carisma y por no soltar nunca el sueño de convertirse en un artista reconocido. Utilizaba plataformas digitales para compartir videos de sus canciones, así como momentos cotidianos y familiares. Asimismo, se reportó que Wilker se encontraba en plena gira y había ofrecido una presentación en Málaga, la que se convertiría en su última presentación.

Tras conocerse la noticia de que falleció el último 24 de enero, familiares, amigos y seguidores expresaron su pesar a través de redes sociales, donde compartieron mensajes de despedida y condolencias por la irremediable pérdida del cantante de vallenato, Wilker José Vivancio García.