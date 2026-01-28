Ministro de Justicia confirmó a que a fin de mes se publicaría decreto que crea la SUNIR

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

A inicios de diciembre, el Gobierno adelantó la decisión de desactivar el INPE y crear una nueva entidad encargada de la administración de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Esta llevará por nombre Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).

Respecto a ello, en diálogo con TV Perú, Walter Martínez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, sostuvo que a fin de mes se publicaría el decreto que crea esta nueva entidad que estará encargada de la administración de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

Presentarían decreto a fin de mes

El titular del Minjusdh sostuvo que el Decreto Legislativo que permitirá la creación del SUNIR y reemplazará al INPE se presentaría en los últimos días del presente mes.

"Tal como lo hemos señalado, a fines de este mes de enero debemos estar presentando el Decreto Legislativo ya aprobado y publicado en el Diario Oficial El Peruano", manifestó el funcionario.

En tal sentido, Martínez enfatizó que esta nueva entidad se formará a partir de la unión de dos entes de la cartera de Estado que lidera: el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), todo ello en el marco de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.

Eso sí, subrayó que no solo se trata de un cambio de nombre, sino que comprende transformaciones en la estructura, en la organización y en las gestiones de los procesos.

"Hay cambios fundamentales y ¿por qué la fusión también con el Pronasej? Muchos dicen: ´Oye, no, pero aquí se va a tratar por igual a todos`. No, de ninguna manera. Nosotros somos muy conscientes de que el tratamiento a los jóvenes es distinto al tratamiento de los adultos", puntualizó el ministro de Estado.

La condena que tendría Erick Moreno Hernández

De otro lado, el titular de Justicia se refirió acerca de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', sobre el que señaló que podría ser condenado por el Poder Judicial a una pena de 35 años de prisión por los graves delitos que se le atribuye.

Enfatizó que el líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' no podrá recibir cadena perpetua en el Perú debido a que la condena debe ceñirse al tratado entre el Perú y Paraguay.

Como vemos, en diálogo con TV Perú, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, dio a conocer que a fin de mes se publicaría el decreto para la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) que reemplazará al INPE.